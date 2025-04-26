Зеленський поступово відходить від мілітарі-одягу: що він одягнув на похорон Папи Римського (фото)

Випадок із костюмом нагадує подію 28 лютого — скандал у Білому домі

У суботу, 26 квітня, на прощальній церемонії з Папою Римським Франциском у Ватикані президент України Володимир Зеленський був одягнутий в особливе вбрання. На траурну подію лідер країни обрав чорний костюм саме українського виробництва.

Про це розповів один із засновників Ukrainian Fashion Week Олександр Соколовський у Фейсбуці. Підприємець зазначив, що Зеленський починає відходити від звичного мілітарі, проте продовжує обирає саме вітчизняних дизайнерів.

"Поки що про це не писали, але Володимир Зеленський на сьогоднішніх заходах прощання з Папою Римським був в одязі від українського виробника, це тм viktoranisimov. Думаю, що це дуже правильна ідея — почати відходити від звичного образа, але не кардинально, бо війна продовжується. Тому ми бачимо дуже стриманий, але стильний костюм (піджак/брюки) та рубашку, які пошив відомий український дизайнер Віктор Анісімов, мій товариш та постійний учасник Ukrainian Fashion Week", — написав Соколовський.

Нижче "Телеграф" публікує фото Зеленського у костюмі на офіційній церемонії у Римі 26 квітня:

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

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Поховання Папи Римського

У суботу, 26 квітня, у Ватикані відбувається прощання з Папою Римським, який помер 21 квітня. Для того, щоб провести Франциска в останній шлях, приїхали лідери іноземних країн і сотні тисяч вірян. Зокрема, український президент прибув разом зі своєю дружиною — Оленою Зеленською.

Об 11:00 труну з тілом понтифіка перенесли з площі Святого Петра до базиліки Санта Марія Маджоре, де, згідно з заповітом Франциска, відбудеться поховання. На церемонії присутні 130 делегацій, серед яких — 55 глав держав і урядів, а також 12 монархів.

Ця подія привернула велику світову увагу й для її висвітлення приїхали щонайменше 4 000 журналістів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Зеленський за час свого перебування на посаді президента зазнав значних змін. Це стосується не лише його гумору та зовнішності, але й стилю. Якщо раніше він вибирав елегантні дорогі костюми та краватки, то тепер віддає перевагу простому одягу в стилі мілітарі та недорогим речам.