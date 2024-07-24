Україна готова до переговорів із Росією? Кулеба провів зустріч із главою МЗС Китаю, про що говорили

КНР продовжить допомагати Україні гуманітарною допомогою

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, який зараз перебуває у КНР, провів зустріч зі своїм китайським колегою Ван І. На ній, зокрема, було порушено тему переговорів із РФ.

Про це повідомляє видання "Сіньхуа". За його даними, під час переговорів Ван І зазначив, що наші країни ставляться одна до одної "із взаємною повагою та рівністю та неухильно розвивають взаємовигідну співпрацю".

"Китай та Україна є дружніми країнами, їхнє стратегічне партнерство було встановлено понад десять років тому", — зазначив він.

Глави двох держав наголосили, що їм слід розглядати та планувати двосторонні відносини у довгостроковій перспективі та просувати китайсько-українські відносини та двосторонню співпрацю.

"Ми повинні дотримуватися цього принципу, підтримувати спілкування та обміни, зміцнювати взаємну довіру, продовжувати традиційну дружбу, просувати дружбу між людьми та сприяти здоровому та стабільному розвитку китайсько-українських відносин", — додав він.

Офіційний представник зовнішньополітичного відомства Китаю Мао Нін, коментуючи зміст зустрічі на брифінгу, заявила, що Ван І передав Кулебі, що КНР продовжуватиме допомагати Україні гуманітарною допомогою.

"Китай стурбований гуманітарною ситуацією в Україні і продовжить надавати їй гуманітарну допомогу", — наводить слова Ван І офіційний представник відомства.

Крім того, Кулеба та Ван І обговорили можливість мирного врегулювання війни в Україні. Дмитро Кулеба довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається.

Представник Китаю, у свою чергу, заявив, що Піднебесна підтримуватиме всі зусилля, які сприятимуть миру в Україні.

"Китай завжди був твердо відданий просуванню політичного вирішення конфлікту. Китай вважає, що вирішення всіх конфліктів має зрештою повернутися за стіл переговорів; вирішення всіх суперечок має досягатися політичними каналами. Останнім часом і Україна, і Росія різною мірою посилають сигнали про своєї готовності до переговорів. Хоча умови та час ще не дозріли, ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру, та готові продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому процесі", – зазначив Ван І.

Також, передає "Телеграф", Кулеба заявив, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю. Він зазначив, що російська агресія вплинула на міжнародну стабільність, що у свою чергу перешкоджає розвитку торгівлі між Китаєм та Європою.

"Україна також хоче йти шляхом миру, відновлення та розвитку. Я переконаний, що це ті стратегічні пріоритети, які ми поділяємо з вами. Російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток, а кожен новий день війни означає нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості. Тому слід завершити війну проти нашої держави, відновити мир та прискорити відновлення України.

До речі, російська агресія стоїть не лише на заваді розвитку України. Вона також заважає міжнародній стабільності, розвитку добросусідських відносин, у тому числі розвитку торгівлі між Китаєм та Європою", – сказав Кулеба на початку зустрічі.

Глава МЗС України також нагадав, що Україна нещодавно розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу, і це рішення, зазначив Кулеба, є незворотним як для України, так і для ЄС.

"Наша сьогоднішня зустріч проходить у розвиток контактів між Президентом Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сьогодні ми проведемо ґрунтовні та предметні переговори про двосторонні відносини, міжнародний порядок денний і найголовніше — про шлях до миру. Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили світу є важливою", — резюмував Кулеба.

Обидві сторони також обмінялися думками з міжнародних та регіональних питань, що становлять взаємний інтерес.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський відкрито розкритикував Пекін за допомогу Росії у саботажі саміту світу у Швейцарії минулого місяця