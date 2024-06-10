Китай хоче "справжній" мирний саміт по російсько-українській війні: що має на увазі голова МЗС КНР

З такою пропозицією Китай виступає не вперше

Китайська Народна Республіка (КНР), яка відмовилась брати участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, знову запропонувала свій формат переговорів України і Росії. Його назвали "справжньою мирною конференцією", яку визнають обидві сторони.

Про це міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив на засіданні глав МЗС країн БРІКС (міжурядова організація, до складу якої входять Бразилія, Росія, Індія, КНР та ПАР). Як передають російські інтернет-видання, зустріч міністрів пройшла у Нижньому Новгороді.

"Українська криза (так в КНР називають війну Росії проти України) продовжується, Китай виступає за своєчасне скликання "справжньої" мирної конференції, яку визнають і Росія, і Україна, з рівноправною участю всіх сторін та чесним обговоренням усіх мирних планів", ― сказав Ван І.

Зазначимо, раніше офіційний Пекін відмовився брати участь у мирному саміті, який пройде у Швейцарії. В Китаї заявили, що ця конференція не виконує умов, які раніше були озвучені китайськими дипломатами.

КНР хоче, щоб на саміті була представлена Росія. Влада країни зазначає, що буде брати участь у конференції, яку визнають обидві сторони.

Для довідки: Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15 та 16 червня. На ньому зустрінуться лідери держав з усієї планети, щоб обговорити реалізацію української "Формули миру".

Запрошення отримали представники понад 150 країн. З них більше сотні вже підтвердили свою участь. Росію на відкриття саміту не запросили.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі країни хочуть зірвати саміт миру у Швейцарії. Це вигідно не лише Росії.