"Є чіткий сигнал": Кулеба передав Зеленському важливе послання з Китаю

Пекін зробив позитивну заяву про Україну

Китай надіслав чіткий сигнал Україні про підтримку її територіальної цілісності. Крім того, Пекін обіцяє, що не продаватиме зброю до Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього відеозвернення за підсумками 24 липня. За його словами, це стало відомо під час зустрічі глав МЗС України та Китаю Дмитра Кулеби та Вана Ї.

"Візит українського чиновника на такому рівні – вперше за багато років. І це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет", – сказав Зеленський.

Крім того, президент України додав, що під час зустрічі було ще раз підтверджено слова голови компартії КНР Сі Цзіньпіна про те, що Пекін не постачатиме зброю Росії.

Зеленський додав, що детальніший звіт буде озвучено після повернення Кулеби до Києва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський відкрито розкритикував Пекін за допомогу Росії у саботажі саміту світу у Швейцарії. Поїздка Кулеби відбулася менш ніж через два місяці після цієї заяви українського президента.

Варто зазначити, що Китай також активно критикували НАТО і США за допомогу Росії. Хоча Пекін і не відправляв Москві зброї, проте він передав критично важливі компоненти для ракет і БПЛА. Влада Китаю звинувачення відкидає.