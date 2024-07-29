Визит Мелони в Китай: как Си Цзиньпин использует войну в Украине

Пекин говорит не о мире, а о собственной выгоде

Китай использует войну в Украине для усиления собственного влияния, о чем говорят попытки президента страны Си Цзиньпина построить имидж "миротворца", продвигая идею переговоров с Россией. 29 июля в Пекин прилетела премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Она хочет улучшить торговые отношения между Китаем и Европейским союзом (ЕС), пишет Bloomberg. Это также увеличит вес страны на международной арене.

"Италия может играть важную роль в отношениях с ЕС и создании сбалансированных отношений. Нам нужен порядок, основанный на правилах, как способ гарантировать стабильность и мир, а также торговля, которая остается свободной", — сказала Мелони во время визита в Пекин.

Премьер Италии также говорила с Си Цзиньпином о войне в Украине. Однако неизвестно, до чего дошли собеседники.

Следует отметить, что в последнее время Китай позиционирует себя как миротворца, говоря о переговорах России и Украины. Официально представители КНР говорят, что выступают за мир.

"Китай и дальше будет стоять на стороне мира и диалога, будет поддерживать международное сообщество в достижении еще большего консенсуса, совместными усилиями будет осуществлять поиск практического и реалистичного решения для урегулирования кризиса", — заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь.

На самом деле Пекин использует это для усиления собственного влияния на международной арене перед президентскими выборами в США, о чем писал Bloomberg. В то же время, Америка и Европа критикуют Китай, обвиняя его в поддержке РФ на поле боя.

Настоящее отношение КНР к войне в Украине выдает и то, как ее называют. Китай не употребляет слово "война". Обычно ее называют "конфликтом" или "украинским кризисом".

Представителей России в разы чаще встречают в Пекине. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые посетил Китай с официальным визитом. Он встретился с топ-дипломатом Ваном Й.

Поездка Дмитрия Кулебы в Пекин стала первым официальным визитом в Китай украинских дипломатов за последние несколько лет. Зеленский назвал это положительным сигналом.

Напомним, что в КНР критиковали Глобальный саммит мира в Швейцарии из-за отсутствия РФ. Якобы формат должен устраивать обе стороны.

Ранее "Телеграф" писал, что Кулеба сказал о визите в Китай. "Украина не прогнется", — сказал министр.