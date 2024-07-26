Переговори з Росією: Подоляк розповів, чого потрібно досягти Україні і яка роль Китаю

Перерахував одразу кілька важливих пунктів

Російська Федерація завжди прагнутиме до війни, проте тактичні поразки на полі бою, а також дипломатичний тиск позбавлять агресора низки спроможностей. Водночас це надасть Україні низку інструментів до примусу РФ на переговорах.

В цьому впевнений радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Такі думки він висловив на своєму каналі у Telegram.

"Абсолютно зрозуміло, що ми хочемо закінчити війну, яку не починали і не провокували. І хочемо досягти фундаментальних домовленостей, які унеможливлять поновлення бойових дій тоді, коли РФ знову буде до них готова. А РФ завжди хотітиме воєн, бо не вміє жити в мирі", — написав Подоляк.

Водночас тактичні поразки РФ по лінії фронту дадуть Москві зрозуміти, що військовим шляхом вона нічого не досягне.

"Для цього треба покращувати національну систему ППО, треба збільшувати далекобійні спроможності України, щоб знищувати інфраструктуру війни, збільшувати кількість ресурсу, який Росія втрачає через її продовження", — написав радник голови ОП.

При цьому, на думку Подоляка, потрібні також і фінансові інструменти, щоб карати не лише РФ, але й країни, які допомагають обходити санкції.

Водночас не варто недооцінювати і дипломатичний тиск. Він дуже важливий, впевнений Подоляк, зокрема тиск саме Китаю, який міг би пояснити Кремлю, що ескалація конфлікту завдає збитків усім учасникам глобальної економіки.

"Судячи з усього, Китай абсолютно чітко розуміє роль, яку сьогодні відіграє у світі, та, безумовно, зацікавлений у дотриманні міжнародного права", — написав радник голови ОП.

За словами Подоляка, Україна готова до переговорів з Росією на справедливих умовах, таких, які приведуть до сталого справедливого миру. Проте до них не готова Росія.

"Попри всі свої заяви, Москва готова лише до війни, до ескалації, до експансії. Хоча б тому, що без існування зовнішнього ворога в неї можуть виникнути великі внутрішні проблеми революційного характеру", — написав Подоляк.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова зухвало прокоментувала слова Зеленського про можливість переговорів із РФ.