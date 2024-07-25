"Україна не прогнеться": Кулеба розповів, про що говорив з міністром Китаю

Сторони мають спільну думку щодо низки питань

Китай підтвердив непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Крім того, він не прагне тимчасових рішень з питань миру.

Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками розмови з китайським колегою Ван Ї. Своїм зверненням він поділився у соцмережі Instagram.

"Що принципово важливо? Китай непорушно підтвердив свою повагу до принципу суверенітету та територіальної цілісності України. Це дуже важливо. Це знімає цілу низку інсинуацій. Друге. Мій китайський колега чітко сказав, що він згоден, що потрібна не ілюзія миру, а потрібен справедливий і справедливий стійкий мир", — розповів він.

Кулеба зазначив, що розповів китайському колезі про те, що Україна не прогнулась під ультиматумами російського диктатора та під його воєнним вторгненням.

"І Україна ніколи на жодний сантиметр не прогнеться, якщо хтось у світі, незалежно від будь-якої частини світу, спробує говорити з нами мовою ультиматумів. Це просто неможливо", — додав він.

За словами міністра, Київ має два головні принципи: повну повагу до суверенітету та територіальної цілісності, а також "ніяких домовленостей про Україну без України". При цьому він додав, що якщо їх дотримано, то наша країна відкрита до пропозицій та переговорів.

Кулеба додав, що, крім того, з боку Китаю видно сильний інтерес до розвитку двосторонніх відносин і торгівлі.

Варто зазначити, що Китай також активно критикували НАТО і США за допомогу Росії. Хоча Пекін і не відправляв Москві зброї, проте він передав критично важливі компоненти для ракет і БПЛА. Влада Китаю звинувачення відкидає.