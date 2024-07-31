Закон проти відстрочки? Чому батько у ТЦК має доводити невиліковну хворобу сина

Чоловіка в ТЦК запевнили, що запитань до нього не виникатиме, однак все вийшло інакше.

До вирішення щоденних побутових питань, пов’язаних зі станом невиліковно хворого сина, киянин Павло Дементьєв змушений витрачати час на відвідування ТЦК та СП для отримання відстрочки від мобілізації. Через законодавчі зміни строк відстрочки для нього як батька дитини з інвалідністю скоротився, відповідно і візити до установи потрібно здійснювати частіше.

Чоловік впевнений, що таке ставлення з боку державників — знущання і створив петицію, вимагаючи внесення змін до відповідної постанови Кабміну. "Телеграф" розбирався в скандальній історії.

Підстави для відстрочки не зміняться

Від початку повномасштабного вторгнення РФ родина Дементьєвих на деякий час виїжджала за кордон, бо тільки польські лікарі могли провести операцію, потрібну 12-річному Назару. Від народження хлопець важко хворіє і вже кілька років отримує паліативну допомогу.

— По всьому світу ми їздили й до війни, шукаючи спосіб, як допомогти Назару, але стан важкий, й до всього в нього фармрезистентна епілепсія з частими припадками. Інвалідність підгрупи "А" йому була встановлена вперше в березні 2014 року й останній раз була подовжена до 2028 року, бо максимально дають на п’ять років. Тобто він не здатний сам щось робити, навіть сидіти у свої роки не може.

Відповідно, з сином постійно має бути хтось поруч. І більшість маніпуляцій по догляду за ним, коли йдеться про переміщення навіть у межах квартири, можна робити тільки вдвох. Бо дружина важить 45 кг, а син трохи менше, звісно, що їй одній його пересадити навіть у візок дуже важко. Не кажучи вже про те, щоб вивезти на прогулянку чи поїхати на реабілітацію, — розповідає Павло Дементьєв.

Через відключення електроенергії вивезти хворого сина на вулицю для родини Дементьєвих стало неможливо

За словами батька, попри таку складну ситуацію з сином і наявність даних про його статус у всіх реєстрах, після повернення з Польщі у березні 2023-го у поштовій скриньці він знайшов кілька повісток. І це при тому, що не підлягав призову по мобілізації.

— За кілька років до повномасштабної війни, коли ми переїхали до квартири, де зараз мешкаємо у Києві, я ходив до Шевченківського ТЦК. Пройшов військово-лікарську комісію, надав всі документи й мене запевнили, що запитань не виникатиме, — продовжив розповідь Павло. — Та вийшло по іншому, щоб з’ясувати, чому так сталося, ходив до військкомату тижні три-чотири, але так і не зміг потрапити. Зрушити справу вдалось лише після звернення в Міноборони та військову прокуратуру, після чого ТЦК за один день все оформив і надав відстрочку. Тоді мене дуже просили не здіймати галас і не звертатися до журналістів, щоб не давати привід використати таку історію російській пропаганді.

Тоді Павло пристав на цю пропозицію, хоча подальші звернення у ТЦК не проходили гладко. Він ще двічі зміг продовжити відстрочки, останній раз відповідне погодження отримав на початку липня, але тільки до 12 серпня.

Чергову відстрочку в ТЦК Павлу дали трохи більше ніж на місяць і його чекає черговий візит до установи

— Документи в ТЦК приймають з 9 до 12 щодня, а видаються лише у п’ятницю з 15 до 17. І коли отримуєш довідку, ти маєш ще зайти у сусідній кабінет, де дані вносять у систему "Оберіг", — каже Павло. — Відповідно, черги шалені, люди йдуть на хитрощі, записуються в електронну чергу у 204-й кабінет, де займаються відстрочками, а самі потім йдуть на оновлення даних до іншого. Через це сварки й ледь не до сутичок доходить. І вийшло так, що всі зусилля мої цього разу марні. За два тижні знову потрібно йти у військкомат і все через постанову Кабміну №560. Адже відстрочку мені цього разу дали до дати закінчення воєнного стану. Зрозуміло, що він буде продовжений, але тоді в ТЦК взагалі буде колапс.

У випадку батьків дітей з інвалідністю це виглядає як знущання, каже Павло Дементьєв.

— Що я маю щоразу доводити? Що моя дитина невиліковна хвора? Це вже факт, одужати Назар не може. То чому мене й інших таких же батьків змушують знов і знов йти до військкомату, тепер це має бути раз на три місяці, і надавати нотаріально засвідчені документи, доводити своє право на відстрочку? Підстава для неї у моєму випадку не зміниться! Не думав, що буду колись хвалити працівників військкомату, але вони намагаються робити все якомога швидше, однак обмежені в можливостях цим непродуманим законом. Я створив петицію, бо дуже сподіваюсь, що ця постанова у частині строків надання відстрочки має бути змінена.

Вирішить проблему заява поштою?

Побоювання щодо шквалу звернень, які чекають ТЦК по всій країні від середини серпня, та неможливості їхнього оперативно опрацювання поділяє і адвокат Дар’я Тарасенко. На її думку, це може нарешті змусити посадовців Міноборони сприяти перегляду підходу до обов'язкового продовження терміну відстрочки щотримісяці.

— Для категорії батьків, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років, постанова КМУ №560 не містить виключень щодо строків, на яку надається відстрочка, — пояснила в коментарі нашому виданню адвокат. — Відповідно, такі люди мають звертатися для її "продовження" так само, які і військовозобов’язані з іншими підставами для відстрочки. У випадку з паном Павлом, з моєї точки зору, вирішенням проблеми може бути не особисте звернення до ТЦК, а направлення заяв про продовження строку раніше наданої відстрочки поштою.

Інвалідність підгрупи "А", як у випадку с Назаром, означає залежність від стороннього догляду і допомоги.

Дар’я Тарасенко пояснює, що у постанові КМУ №560 міститься така норма: "Для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язаний з виданням указу президента України про продовження строку проведення мобілізації подає (надсилає) на розгляд комісії заяву у паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста".

— Оце "подає (надсилає)" я тлумачу як можливість відправляти заяву і поштою, але ТЦК може вважати інакше. Доки не настане 11 серпня, ми не дізнаємось, як все відбуватиметься на практиці, — каже юристка.

Тяжка та невиліковна хвороба дитини попри наявність документів не є винятком для перегляду термінів відстрочки

За її словами, потрібно дочекатися оприлюднення указу президента, яким буде продовжено строки загальної мобілізації. А до того — скласти заяву (її зразком адвокат поділилась в своєму Telegram) про продовження строків дії раніше наданої відстрочки та зібрати пакет документів.

— Наполягаю на тому, що повторно подавати документи, які вже були подані разом із первісною заявою на відстрочку, не треба, — наголошує Дар’я Тарасенко. — А розглядати її, відповідно до постанови №560, має комісія, що перевірятиме інформацію в публічних електронних реєстрах. До її складу, окрім керівника ТЦК, входять працівники структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг) міських чи районних адміністрацій.

Серед "тонких" місць постанови №560 адвокат також назвала той момент, що в ній не прописані строки розгляду заяв на продовження відстрочки, так само як і не зазначена заборона на направлення на ВЛК чи мобілізацію протягом строку розгляду такої заяви.

Як повідомляв "Телеграф", на Закарпатті неодноразово виникали скандальні ситуації з мобілізацію — нещодавно там оперативно мобілізували хлопця з аутоімунним захворюванням.