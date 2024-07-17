У Києві ЦНАПи перестали оновлювати дані: чоловіки почали штурмувати ТЦК (відео)

Черги під ТЦК та СП у Києві не вичерпуються

З середи, 17 липня, столичні ЦНАПи більше не надають послугу з оновлення військово-облікових даних. Тепер "оновитися" можна тільки через ТЦК та СП та за допомогою мобільного додатку "Резерв +".

При цьому повідомляється, що через ЦНАПи у Києві встигли оновити свої дані понад 84 тисячі військовозобов’язаних. Про це розповіли журналісти телеканалу "Київ-24".

Під будівлями столичних ТЦК та СП із самого ранку спостерігаються величезні черги — тут збираються чоловіки, які не встигли оновити свої дані до 17 липня. З сьогоднішнього дня "оновитися" можна виключно через додаток "Резерв+" або відвідавши ТЦК та СП.

Наприклад, такі черги можна побачити біля одного із столичних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Черга біля ТЦК та СП

Нагадаємо, що вівторок, 16 липня, був останній день, коли військовозобов’язані громадяни повинні оновити дані, адже вже з 17 липня порушення закону про мобілізацію може супроводжуватися штрафом або арештом майна. Накладення відповідних санкцій на порушника не звільняє його від обов'язкового оновлення даних.

Зауважимо, що при оновленні даних направлення на ВЛК не видаватимуться. — воно може бути виписане у разі потреби згодом. Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

У Міноборони зазначили, що якщо оновлювати дані через ТЦК, крім самого витягу з реєстру, людина отримає відповідну позначку у військовий квиток.

Докладніше про те, яке покарання чекає на тих, хто не виконає законних вимог у відведений час, а також яку силу має електронний військово-обліковий документ читайте в інтерв’ю "Телеграфу" зі спікером Полтавського ТЦК та СП, майором Романом Істоміним: " Хто заплатить штраф 25 тисяч і що потрібно встигнути до 16 липня — відповіді на головні питання щодо мобілізації".

Раніше " Телеграф" розповідав про те, що до столичного ТЦК прийшов "померлий" чоловік. Мешканець Києва вирішив не товпитися на спеці та оновити свої військово-облікові дані через систему "Резерв+", проте на свій подив виявив, що він вважається "мертвим" і його було "виключено зі списку".