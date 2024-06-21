З вокзалу — у навчальний центр: в Ужгороді киянина мобілізували попри вік і невиліковну хворобу

Мати готова боротися за сина в судовому порядку, але це буде тривалий процес

Черговий мобілізаційний скандал трапився на Закарпатті. Після гучного затримання футболіста клубу "Хуст", разу представники місцевого ТЦК та СП записали до війська киянина з вадами здоров'я. Батьки хлопця вдарили на сполох і наголошують, що згоду на службу їх син дав під тиском.

За версією військових, вони діяли в рамках закону. На чому боці правда, намагався встановити "Телеграф".

На очах сина били іншого хлопця

Історія 22-річного Валентина — киянина, котрий минулого тижня вирушив зі столиці до Ужгорода і пропав на два дні, набула розголосу після поста його мами Ніни Троненко у Faceboоk. Жінка вдалася до цього кроку, коли дізналась, що сина забрали представники ТЦК та СП прямо з вокзалу.

— Валік приїхав до Ужгорода 14 червня, вийшов з потяга, його зупинили, попросили показати документи, але вони в нього були в електронному вигляді. Відкрив "Дію", продемонстрував оновлені облікові дані в додатку "Резерв+", — каже Ніна. — Йому сказали, що цього недостатньо, бо потрібно мати на руках паперові документи, і затримали. Про все це я дізналась не одразу, бо на ранок наступного дня син не зателефонував, хоч ми і домовлялись. Я сама його набирала, але він не брав слухавку, хоча робив це завжди. Повідомлення також залишались без відповіді. На зв'язок Валік вийшов лише вдень 16 червня, коли я вже дуже хвилювалась.

На той момент, за словами жінки, її син вже пройшов військово-лікарську комісію, яка, звісно, визнала його придатним до служби. І Валентин вже перебував в одному з навчальних центрів на Львівщині.

ТЦК на Закарпатті регулярно опиняється у вирі скандалів, цього раз через мобілізацію чоловіка у віці до 25 років.

— У Валентина — аутоімунне захворювання і коли він ставав на військовий облік, Печерський районний військкомат визнав його непридатним до служби у мирний час, і обмежено придатним у воєнний, — пояснює мати. — Як мені пояснювали лікарі, якби йшлося про системну форму хвороби, тобто вона б "зачепила" кілька органів, то це було б підставою для списання з обліку. А оскільки в сина вогнищева форма (патологічні зміни торкнулися обмеженої частини тіла), то ухвалили таке рішення. Але хвороба невиліковна, вона нікуди не поділась, хоча Валік і перебуває у ремісії. Саме через це на черговій ВЛК йому сказали, що він "придатний", але висновки на руки не дали.

Ніна також наголошує, що у ТЦК у її сина забрали особисті речі й телефон, а також тиснули, змушуючи підписати документи, які б засвідчили його добровільну згоду йти до армії.

— До сина силу не застосовували, але він був свідком побиття прикладами іншого затриманого хлопця. І через це він вирішив зробити те, що від нього вимагали, — каже жінка. — Ми консультувались з юристами, написали скарги у різні інстанції, але, на жаль, це все, що можливо зробити на даний момент. Далі тільки боротьба в судовому порядку, але скільки вона буде довготривалою.

Я з чоловіком, який пішов захищати Батьківщину в березні 2022 року і якому дали відпустку через ситуацію з Валіком, розшукали його. У навчальному центрі до сина ставляться добре, 20 червня він вже прийняв присягу на вірність Україні. Попереду в нього 30-35 днів навчання, а далі його направлять до підрозділу, де він служитиме.

Військовозобов’язаний призову підлягає

У Закарпатському ТЦК та СП, який оперативно мобілізував 22-річного киянина, всі звинувачення у неправомірності своїх дій відкидають. І роз'яснюють свою позицію через Facebook. І з допису виходить, що визнання Валентина непридатним до служби у мирний час і обмежено придатним — у воєнний, зіграло з ним злий жарт. Адже через це він був "переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних".

— Особи, яким не виповнилося 25 років та які є військовозобов’язаними, після уточнення військово-облікових даних і проходження медичного огляду підлягають призову та можуть бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. Громадянин належав до категорії військовозобов’язаних, тож підлягав призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, — йдеться у повідомленні.

З такою позицією ТЦК українці не погоджуються, про що свідчить і петиція, зареєстрована на сайті Кабміну на початку червня. Її авторка просить "терміново розробити порядок переведення чоловіків до 25 років, які раніше були обмежено придатними і після проходження повторного огляду будуть визнані придатними, з обліку військовозобов'язаних на облік призовників". А також наголошує на необхідності заборонити мобілізацію такої категорії громадян без їхньої згоди.

До тимчасової слідчої комісії ВР регулярно надходять скарги на дії терцентрів та військово-лікарських комісій.

І тут постає питання, а як саме будуть військові отримувати згоду, бо це явно не має виглядати так, як у випадку з Валентином. На цьому наголошують і деякі коментатори поста ТЦК. "Питання тут в методах, якими діють Закарпатський ОТЦК та СП, — підкреслює Ксенія Аврутенко. — Вони вчинили злочин, передбачений статтею 146 ККУ — викрадення людини. Не мають права представники терцентрів здійснювати адмінзатримання в жодному випадку!!! В жодному".

Розглянула цього тижня питання мобілізації чоловіків у віці до 25 років і тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Бо це одна з найчастіших скарг, що отримують парламентарії. Про це повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки Олександр Федієнко і зазначив, що проблема виникла через те, що "КМУ виписав Постанову "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" від 16 травня 2024 р. № 560 з явними перевищеннями норм діючого Закону". А в ній, як повідомляв "Телеграф" зазначено, що не підлягають мобілізації військовозобов’язані до 25 років, навіть якщо пройшли базову загальновійськову підготовку. І служити ця категорія чоловіків може тільки за власною згодою.

Як парламентарі планують виправляти ситуацію — невідомо. Тим часом Ніна Троненко, поки її син служитиме, планує домогтися покарання причетних до його примусової мобілізації.