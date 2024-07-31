Закон против отсрочки? Почему отец в ТЦК должен доказывать неизлечимую болезнь сына

Мужчину в ТЦК заверили, что вопросов к нему не будет, однако все получилось иначе.

Кроме решения ежедневных бытовых вопросов, связанных с состоянием неизлечимо больного сына, киевлянин Павел Дементьев вынужден тратить время на посещение ТЦК и СП для получения отсрочки от мобилизации. Из-за законодательных изменений срок отсрочки для него как отца ребенка с инвалидностью сократился, соответственно, и визиты в учреждение нужно осуществлять чаще.

Муж уверен, что такое отношение со стороны государственников — издевательство и создал петицию, требуя внесения изменений в соответствующее постановление Кабмина. "Телеграф" разбирался в скандальной истории.

Основания для отсрочки не изменятся

С начала полномасштабного вторжения РФ семья Дементьевых на время выезжала за границу, потому что только польские врачи могли провести операцию, необходимую 12-летнему Назару. С рождения парень тяжело болеет и уже несколько лет получает паллиативную помощь.

— Повсюду мы ездили и до войны, отыскивая способ, как помочь Назару, но состояние тяжелое, и ко всему у него фармрезистентная эпилепсия с частыми припадками. Инвалидность подгруппы "А" ему была установлена впервые в марте 2014 года и в последний раз была продлена до 2028 года, поскольку максимально дают на пять лет. То есть, он не способен сам что-то делать, даже сидеть в свои годы не может.

Соответственно, с сыном постоянно должен быть кто рядом. И большинство манипуляций по уходу за ним, когда речь идет о перемещении даже в пределах квартиры, можно осуществлять только вдвоем. Потому что жена весит 45 кг, а сын поменьше, конечно, но ей одной его пересадить даже в коляску очень тяжело. Не говоря уже о том, чтобы вывезти на прогулку или поехать на реабилитацию, — рассказывает Павел Дементьев.

Из-за отключения электроэнергии вывезти больного сына на улицу для семьи Дементьевых стало невозможно

По словам отца, несмотря на столь сложную ситуацию с сыном и наличие данных о его статусе во всех реестрах, по возвращении из Польши в марте 2023-го в почтовом ящике он нашел несколько повесток. И это притом, что не подлежал призыву по мобилизации.

— За несколько лет до полномасштабной войны, когда мы переехали в квартиру, где сейчас живем в Киеве, я ходил в Шевченковский районный ТЦК. Прошел военно-врачебную комиссию, предоставил все документы и меня заверили, что вопросов не будет, — продолжил рассказ Павел. — Но вышло иначе, чтобы выяснить, почему так произошло, ходил в военкомат недели три-четыре, но так и не смог попасть. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось только после обращения в Минобороны и военную прокуратуру, после чего ТЦК за один день все оформил и предоставил отсрочку. Тогда меня очень просили не поднимать шум и не обращаться к журналистам, чтобы не давать повод использовать такую историю российской пропаганде.

Павел в тот раз согласился, хотя дальнейшие обращения в ТЦК не проходили гладко. Он еще дважды смог продлить отсрочку, последний раз соответствующее согласование получил в начале июля, но только до 12 августа.

Очередную отсрочку в ТЦК Павлу дали на месяц с небольшим и его снова ждет визит в учреждение

— Документы в ТЦК принимают с 9 до 12 ежедневно, а выдаются только в пятницу с 15 до 17. И когда получаешь справку, ты должен зайти в соседний кабинет, где данные вносят в систему "Оберіг", — говорит Павел. — Соответственно, очереди безумные, люди идут на уловки, записываются в электронную очередь в 204-й кабинет, где занимаются отсрочками, а сами потом идут на обновление данных в другой. Из-за этого ссоры и чуть ли не до стычек доходят. И получилось так, что все усилия мои на этот раз тщетны. Через две недели снова нужно идти в военкомат и все из-за постановления Кабмина №560. Ведь отсрочку мне в этот раз дали до даты окончания военного положения. Понятно, что его продлят, но тогда в ТЦК вообще будет коллапс.

В случае родителей детей с инвалидностью такая ситуация выглядит как издевательство, говорит Павел Дементьев.

— Что я должен каждый раз доказывать? Что мой ребенок неизлечимо болен? Это уже факт, что выздороветь Назар не может. Так почему меня и других таких же родителей заставляют снова и снова идти в военкомат? Теперь это нужно делать раз в три месяца и предоставлять нотариально заверенные документы, доказывать свое право на отсрочку. Основание для нее в моем случае не изменится! Не думал, что буду когда-то хвалить работников военкомата, но они стараются делать все как можно скорее, однако ограничены в возможностях этим непродуманным законом. Я создал петицию, потому что очень уверен — постановление в части сроков предоставления отсрочки должно быть изменено.

Решит ли проблему заявление по почте?

Опасения по поводу шквала обращений, ожидающее ТЦК по всей стране с середины августа, и невозможности их оперативно обработать разделяет и адвокат Дарья Тарасенко. По ее мнению, это может наконец-то заставить должностных лиц Минобороны способствовать пересмотру подхода к обязательному продлению срока отсрочки ежемесячно.

— Для категории родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет, постановление КМУ №560 не содержит исключений по срокам, на которые предоставляется отсрочка, — пояснила в комментарии нашему изданию адвокат. — Соответственно, такие люди должны обращаться по поводу ее "продления" так же, как и военнообязанные с другими основаниями для отсрочки. В случае с господином Павлом, с моей точки зрения, решением проблемы может быть не личное обращение в ТЦК, а направление заявлений о продлении срока ранее предоставленной отсрочки по почте.

Инвалидность подгруппы "А", как в случае с Назаром, означает зависимость от постороннего ухода и помощи.

Дарья Тарасенко объясняет, что в постановлении КМУ №560 содержится следующая норма: "Для продления срока действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период военнообязанный с изданием указа президента Украины о продлении срока проведения мобилизации подает (отправляет) на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в частности, при технической реализации средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста".

- Вот "подает (отправляет)" я истолковываю как возможность отправлять заявление и по почте, но ТЦК может считать иначе. Пока не наступит 11 августа, мы не узнаем, как все будет происходить на практике, — говорит юрист.

Тяжелая и неизлечимая болезнь ребенка, несмотря на наличие документов, не является исключением для пересмотра сроков отсрочки.

По ее словам, нужно дождаться обнародования указа президента, которым будут продлены сроки всеобщей мобилизации. А пока — составить заявление (его образцом адвокат поделилась в своем Telegram) о продлении сроков действия ранее предоставленной отсрочки и собрать пакет документов.

— Настаиваю, что повторно подавать документы, которые уже были поданы вместе с первоначальным заявлением на отсрочку, не надо, — отмечает Дарья Тарасенко. — А рассматривать его, согласно постановлению №560, должна комиссия, которая будет проверять информацию в публичных электронных реестрах. В ее состав, кроме руководителя ТЦК, входят работники структурных подразделений (образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения, службы по делам детей, центра предоставления административных услуг) городских или районных администраций.

Среди "тонких" мест постановления №560 адвокат также назвала тот момент, что в нем не прописаны сроки рассмотрения заявлений на продление отсрочки, равно как и не указан запрет на направление на ВЛК или мобилизацию в течение срока рассмотрения такого заявления.

Как сообщал "Телеграф", на Закарпатье неоднократно возникали скандальные ситуации с мобилизацией — недавно там оперативно мобилизовали парня с аутоиммунным заболеванием.