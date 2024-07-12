Відстрочка від мобілізації: на який термін вона надається з 16 липня

Усе залежить від подовження воєнного стану

Деякі військовослужбовці в Україні за певних умов мають право на відстрочку, як передбачено в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Уряд уточнив порядок її надання та тривалість.

А от створення, склад і роботу комісії, яка буде вирішувати, чи надавати відстрочку і на який термін, передбачається постановою "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Скільки діє відстрочка від мобілізації в Україні

Право на відстрочку у деяких військовозобов'язаних залишається не залежно від того, на який термін вона видається.

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії підстав, які передбачені відповідними законами, але не більше строку мобілізації, встановленого Указом Президента України.

В Україні може бути введено мобілізацію та воєнний стан на 90 діб, після чого він має бути продовжений відповідним законодавством. Це означає, що ТЦК і комісія нададуть відстрочку на 90 днів, або приблизно на 3 місяці.

У разі продовження строку мобілізації перевірка підстав для призову на відстрочку від військової служби під час мобілізації здійснюватиметься за допомогою Єдиного державного обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Відстрочка також належить і посадовим особам та державним службовцям. Вона надається на строк їх перебування на посаді, а саме:

керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Голова та інші члени Рахункової палати;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, апарату Міністерства внутрішніх справ України та експерти установ експертної служби Міністерства внутрішніх справ України;

дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, Міністерства закордонних справ України, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол;

державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

У разі, якщо особу звільнили або перевели на іншу посаду, якої немає у вищезазначених пунктах, то відповідний орган державної влади або інший державний орган влади протягом одного дня повідомляє листом про це в ТЦК, аби останній анулював відстрочку. Крім того, він також має повідомити в ТЦК, ЦУ або регіональний орган СБУ або відповідний підрозділ розвідувальних органів, у яких така особа перебуває на військовому обліку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є дев'ять категорій військовозобов'язаних, які не отримали відстрочку з 1 липня.