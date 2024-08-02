По всій Україні оголошували повітряну тривогу: в чому причина

Тривога тривала близько півгодини

В Україні пролунала повітряна тривога. Вона охопила всю країну приблизно о 10:47. Закінчилась тривога о 11:15. В частині районів зберігається загроза, втому числі артилерійських обстрілів та вуличних боїв.

В Повітряних силах повідомили, що тривогу оголосили через зліт Міг-31К. Цей літак може нести аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Не кожен зліт літака завершується атакою, іноді винищувачі здійснюють не бойові вильоти, однак через те, що дальність удару складає до 2 тисяч км, а швидкість ракети у 12 000 км/год, тривогу оголошують при кожному зльоті. Окупанти вже неодноразово використовували винищувачі та ці ракети під час атак по Україні.

Карта повітряної тривоги 2 серпня

Востаннє ракети "Кинжал" пускали по Україні 8 липня — тоді росіяни влучили в лікарню Охматдит в Києві. Системи ППО України здатні збити таку ракету, однак це надзвичайно складно через особливості її атаки.

В частині областей повітряна тривога триває набагато довше, ніж в інших. Так, на Харківщині повітряну тривогу оголосили о 06:48, вона триває понад 4 години. Під час повітряної тривоги окупанти вдарили дроном по автобусу з будівельниками у Дергачівській громаді. Поранено шестеро людей, один перебуває у важкому стані.

Раніше "Телеграф" розповідав про вибухи, що лунали в ніч на 2 серпня в окупованому Криму. Попередньо, їх чули на судоремонтному заводі.