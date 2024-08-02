По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в чем причина

Тревога продолжалась около получаса

В Украине прозвучала воздушная тревога. Она охватила всю страну примерно в 10:47. Закончилась тревога в 11.15. В части районов сохраняется угроза, включая артиллерийские обстрелы и уличные бои.

В Воздушных силах сообщили, что тревогу объявили из-за взлета Миг-31К. Этот самолет может нести аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал". Не каждый взлет самолета завершается атакой, иногда истребители совершают не боевые вылеты, однако из-за того, что дальность удара составляет до 2 тысяч км, а скорость ракеты в 12 000 км/ч, тревогу объявляют при каждом взлете. Оккупанты уже неоднократно использовали истребители и эти ракеты во время атак по Украине.

Карта воздушной тревоги 2 августа

Последний раз ракеты "Кинжал" пускали по Украине 8 июля — тогда россияне попали в больницу Охматдет в Киеве. Системы ПВО Украины способны сбить такую ракету, однако это очень сложно из-за особенностей ее атаки.

В части областей воздушная тревога длится гораздо дольше, чем в других. Так, в Харьковской области воздушную тревогу объявили в 06:48, она длится более 4 часов. Во время воздушной тревоги оккупанты ударили дроном по автобусу со строителями в Дергачевской общине. Ранены шесть человек, один находится в тяжелом состоянии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о взрывах, раздававшихся в ночь на 2 августа в оккупированном Крыму. Предварительно их слышали на судоремонтном заводе.