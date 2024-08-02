Таможня, Рада и не только: украинцы определили топ коррумпированных сфер

Интересные результаты в отношении полиции

Украинцы считают, что наиболее коррумпированными институтами являются таможня, Верховная Рада и правительство. Об этом идет речь в опросе Национального Демократического Института (НИИ) и Киевского международного института социологии (КМИС).

Более половины опрошенных (51%) назвали таможню одной из наиболее коррумпированных сфер, еще 48% и 32% соответственно проголосовали за Верховную Раду и Правительство. Результаты опроса опубликованы на официальном сайте КМИС.

Самые коррумпированные институты и сферы согласно опросу

В опросе респондентам предлагали выбрать до трех сфер или институций, которые они считают наиболее коррумпированными. В первую пятерку кроме таможни, Верховной Рады и Правительства также вошли полиция и медицина.

Результаты опроса относительно наиболее коррумпированных сфер и институтов выглядят следующим образом:

Таможня — 51%;

Верховная Рада — 48%;

Правительство — 32%;

Национальная полиция — 27%;

Медицина — 23%;

Органы местного самоуправления — 22%;

Армия — 19%.

Самый низкий уровень коррупции по результатам опроса в бизнесе, медиа и образовании.

Инфографика НИИ и КМИС

У респондентов также спрашивали, какие институты и организации эффективно борются с коррупцией. Четверо из десяти считают, что это сами граждане. 37% опрошенных уверены, что с этим эффективно справляется НАБУ. Каждый третий (по 30%) считает наиболее результативной работу Центра противодействия коррупции и полиции.

В список эффективных борцов против коррупции также попали СМИ. Это "Бигус.Инфо" (28%), "Наши деньги" (25%) и "Следствие.Инфо" (21%).

Интересные результаты опрошенные показывают по отношению к полиции. С одной стороны, 27% считают ее одним из наиболее коррумпированных институций. Треть, то есть 30%, противоположного мнения. Они считают, что полицейские наоборот эффективно борются с коррупцией.

Социальное исследование проходило с 8 по 25 мая. Респондентов опрашивали по телефону.

В НАПК хотят провести опрос по коррупции. Уже известно, кто выиграл тендер на сумму более 1,7 миллиона гривен.

Ранее "Телеграф" писал о другом скандальном тендере. Речь идет о восстановлении нового корпуса "Охматдета". Выиграло предложение от компании, не имеющей нужного оборудования для выполнения работ. На скандал отреагировали в Минздраве, министр лично пообещал отчитываться за каждую гривну.