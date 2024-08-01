Що не так з компанією, яка виграла тендер на відновлення "Охматдиту"

Фірма пов'язана з фігурантами корупційних справ

Благодійний фонд лікарні "Охматдит" обрав переможцем тендеру на відбудову закладу маловідому компанію "Буд-технолоджі". Вибір фонду викликав неабиякий скандал у мережі — відреагували навіть у МОЗ.

"Телеграф" спробував розібратися, що не так з компанією, яку обрали благодійники. Навіть побіжного погляду достатньо, аби зрозуміти, що питань до ТОВ більше, ніж відповідей.

Що відомо про ТОВ "Буд-технолоджі"

Згідно з даними сервісу "You control" засновником та керівником є Василь Кобизь, житель Запорізької області. Компанія зареєстрована у Запоріжжі.

Розмір статутного капіталу компанії викликає посмішку — всього 5 тис. гривень.

Щодо участі у тендерах, то компанія виграла кілька у Запоріжжі. Зокрема, тендер з відновлення покрівлі будівлі Запорізької єврейської гімназії у 2018 році на суму 196 019 грн.

Загальна сума тендерів, які виграла компанія в період з 2017 по 2019 рік — 2 246 351 грн.

Як пише видання "Наші гроші", фонд "Охматдиту" з невідомих причин проігнорував наступні проблеми у пропозиції переможця. Так, компанія "Буд-технолоджі" вказала лише оренду такої будівельної техніки: автокран "Камаз", MAN з маніпулятором та екскаватор JCB.

Жоден із цих механізмів не може бути використаний для монтажу фасадів вище другого поверху. Також фірма не завантажила жодних даних про обладнання для монтажу плитки.

Виникає питання і до іншого. Як приклад, досвіду виконання подібних робіт, а саме відбудови лікарні, фірма завантажила договір підряду з ТОВ "Крам-інвест" на будівельні роботи щодо клініки в Запоріжжі по вул. Святого Миколая, 27.

З публічного повідомлення про будівництво запорізької клініки "UniClinic" відомо, що воно було реалізовано запорізькою компанією-забудовником Sensar Марка Марченка.

Разом з цим, з відкритого ресурсу "Clarity-project" дізнаємося про те, що раніше, а саме у 2018 році, керівницею компанія була Ольга Шаленна, мати запорізького політика Євгена Шаленного, який балотувався до Запорізької міської ради 7-го скликання від партії "Самопоміч", проте не пройшов. Є у Євгена Шаленного і брат — Павло Шаленний.

Як пише "Запорізький центр розслідувань", Шаленний та Марченко мали певні зв’язки ще у 2015 році. Крім того, у 2021 Євген Шаленний також був директором фірми "Ін солюшнз", що займається IT-підприємництвом та організовує форуми. Запорізька міська рада віддала низку дрібних підрядів цій фірмі під час проведення "It forum". Ініціатором форуму ніхто інший, як вищезгаданий Марк Марченко – брат тодішнього заступника голови Запорізької облради – Владислава Марченка.

У 2017 році, Владислав Марченко разом з братом Марком та заступником міського голови Анатолієм Пустоваровим стали фігурантами справи про розтрату державного майна в особливо великих розмірах. Мова йшла про розкрадання майна на реконструкції шкільних стадіонів.

СБУ спільно з ГПУ провела 30 обшуків у фігурантів справи та вилучила печатки фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, блокноти з чорновими записами про надходження коштів на рахунки підконтрольних структур та переведення їх у готівку.

Пустоварову та братам Марченкам були оголошені підозри, проте останні відбулися частковим домашнім арештом, термін дії якого давно закінчився ще у 2019 році.

У 2021 році поряд з портом у Запоріжжі віддали дві ділянки землі менеджерам Марченків під багатоповерхівки. Менеджерами були брати Шаленні, чия мати, нагадаємо, була керівницею ТОВ "Буд-Технолоджі".

Також, як з’ясувалося, у 2022 році "Буд-Технолоджі" (керівником вже був чинний голова компанії Василь Кобизь) і "Sensar" Марченка отримали землю у зеленому передмісті Львова нібито для будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО. Однак виявилось, що 99% площі забудови мав зайняти торгово-розважальний центр.

З огляду на всі вищезгадані факти, компанію "Буд-Технолоджі" можна пов’язати з братами Марченками, один з яких був підозрюваний у розкраданні бюджетних коштів.

Нагадаємо, за словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, МОЗ звернулося до правоохоронних органів з проханням провести додаткову перевірку переможця тендеру. Нині залишається чекати на результати перевірки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як виглядає "Охматдит" на третій день після ракетного удару.