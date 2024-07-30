Корупція, відміна: в Раду надійшов законопроєкт, яким планується позбавити "гонорарів" працівників ТЦК (фото)

Особливо питання актуальне для вимушених переселенців

В ТЦК хочуть усунути корупційні ризики, пов'язані з оформленням у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки документів, необхідних для бронювання. Це передбачається законопроєктом про внесення змін до статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відповідний проєкт закону отриманий Верховною Радою України 29 липня. Наразі там відсутні супровідні документи до нього.

Однак спеціально для "Телеграфу" автор законопроєкту, народний депутат Мазурашу Георгій Георгійович надав порівняльну таблицю до документа.

Порівняльна таблиця до законопроєкту

Зокрема, пропонується доповнити статтю 25 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" додатковою частиною. Відповідно до запропонованих змін якщо для оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації необхідна довідка або інші документи від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК та СП — ред.), останній зобов'язаний за письмовим запитом невідкладно (не пізніше трьох робочих днів) видати відповідні документи (або відповідь про їх відсутність) громадянину, якому оформлюють бронювання, та\або організації, яка оформлює відстрочку працівнику.

Також зазначається, що громадянин, який звертається до ТЦК та СП, не підлягає направленню на військово-лікарську комісію та призову на військову службу під час мобілізації протягом десяти днів від дня звернення або до прийняття рішення уповноваженим органом щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для цього громадянина.

"Основний обʼєкт знущань у цьому випадку — вимушені переселенці, які на даний час не стоять на обліку, багато з них "там" не мають куди звертатися, бо ті військомати на окупованій території, а коли оформляють бронювання, потрібен документ, що стоять на обліку військовозобовʼязаних" — додав автор законопроєкт, народний депутат Георгій Мазурашу в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

Він розповів, що працівники ТЦК розглядають всіх як "суто як потенційну одиницю у тих планах мобілізації "для кількості". Їм все одно на бронь, але завершити бронювання вони можуть за "гонорар" в "5 тисяч".

На своїй сторінці в Facebook автор законопроєкт зазначає, що ця норма допоможе усунути механізми для створення корупції у ТЦК СП.

"Ще одна законодавча ініціатива, за яку на мене будуть злитися хабарники і схематозники, які діють проти інтересів громадян і країни, створюючи передумови для отримання "гонорарів" за вирішення проблем, які вони самі штучно і створюють…", — уточнив Георгій Мазурашу.

Депутат додав, що у працівників ТЦК та СП треба забрати всі ці механізми для створення корупційних умов. Вони мають фахово займатись пошуком реально спроможних захищати Вітчизну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Верховній Раді пропонують заборонити мобілізувати до армії другого сина у матері, якщо загинув його неповнорідний брат. Також ми писали, хто з українців втратить відстрочку від мобілізації з 1 серпня.