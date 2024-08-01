Скандал з відновленням "Охматдиту": у МОЗ звернулися до поліції через переможця тендеру, деталі

Ляшко ініціював зустріч з усіма охочими поставити питання

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відреагував на скандал, що розгорівся навколо відбудови дитячої лікарні "Охматдит". Нагадаємо, 8 липня заклад охорони здоров’я зазнав терористичного удару росіян.

За словами міністра, оскільки вибір переможцем конкурсу ТОВ "Буд-технолоджі" викликав неабияке невдоволення в суспільстві, міністерство звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок. Про це Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook.

"На підставі даних відкритих джерел та аналізу наданих учасниками Конкурсу документів робочій групі НДСЛ "ОХМАТДИТ" рекомендували обрати переможцем конкурсу ТОВ "Буд-технолоджі". Про що було публічно повідомлено керівником лікарні. Наразі договір ще не підписаний, оскільки вивчалась спроможність компанії виконати всі необхідні роботи. Бачу, що цей вибір викликав резонанс, саме тому сьогодні ми звернулися до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок. Зі свого боку хочу ще раз підкреслити, що я особисто і моя команда робимо все, аби процес був абсолютно прозорий", — написав Ляшко.

За його словами, за результатами проведення тендеру з пропозиціями на участь в проведені поточного ремонту лікарні вийшло 17 будівельних компаній України, 14 з яких з’явились для проведення конкурсу. Кожен учасник оцінювався за 5 критеріями: співбесіда, оцінка персоналу, оцінка матеріально-технічної бази, досвід, цінова пропозиція. При цьому, деякі компанії були усунені через порушення принципу доброчесності, зокрема, відкриті кримінальні провадження.

Міністр також повідомив про те, що ініціював зустріч з усіма охочими поставити питання, щодо проведеного тендеру та обраного переможця. Брифінг відбудеться в лікарні "Охматдит", аби взяти участь необхідно попередньо зареєструватися.

"Ми не просто відбудуємо Охматдит, а обов'язково зробимо його ще кращим, потужнішим та сучаснішим", — написав Ляшко.

Насамкінець міністр наголосив на прагненні забезпечити максимальну прозорість процесу відновлення лікарні. Так, планується щоденне оприлюднення публічних звітів про використання зібраних коштів після підписання договору з підрядником.

До слова, в межах оголошеного тендеру, найдешевша пропозиція була у ТОВ "Глассо" ― 41 794 592 гривні. Це сума без податку на додану вартість (ПДВ).

Найдорожчою пропозицією відзначилось ТОВ "АЛСВІТ ПЛЮС". Йшлося про суму у 645 245 578 гривень.

Переможцем, як вже зазначалося, було обрано ТОВ "Буд-технолоджі". Компанія готова відбудувати новий корпус за 307 447 003 гривні.

Нагадаємо, родини, які постраждали внаслідок атаки по "Охматдиту", мають право на одноразову грошову допомогу. Її максимальна сума — 54 тисячі гривень.