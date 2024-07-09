В Україні проведуть опитування щодо корупції: на це витратять кругленьку суму

Вже стало відомо, хто переміг у тендері

Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило провести опитування щодо корупції в Україні. На це хочуть витратити понад 1,7 мільйона гривень.

Інформацію про відповідний тендер було опубліковано на порталі публічних закупівель "Prozorro". Його переможцем стало ТОВ "ІНФО САПІЄНС".

Компанія запропонувала виконати проведення стандартного опитування щодо корупції в Україні за 1 736 766 гривень, тоді як очікувана вартість становила 1 740 700 гривень. Варто зазначити, що ця компанія була єдиною, яка подала пропозицію за цим тендером.

Як зазначається у тендерній документації, опитування потрібно провести по всіх території України (окрім тимчасово окупованих територій та зони бойових дій). Строк надання послуг — до 15 грудня 2024 року.

Нагадаємо, Київський метрополітен оголосив про закупівлю 20 тисяч світлодіодних ламп. Переможцем тендеру стало ТОВ "Союз-Світло", яке обійшло 5 учасників. Компанія поставить лампи німецької марки OSRAM, виготовлені в Китаї, за ціною 67,9 грн/штука. Метрополітен був готовий виділити 2,7 мільйона гривень на 20 тисяч світлодіодних двоцокольних ламп.