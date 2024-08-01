Могли б витратити менше? Чому до відбудови "Охматдиту" вже виникли запитання

Український бізнес відправив величезні суми на відновлення медзакладу

Благодійний фонд дитячої лікарні "Охматдит", яку нещодавно відвідав Зеленський з дружиною, обрала одну з найдорожчих пропозицій на відбудову нового корпусу. Переможцем тендеру стало Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Буд-технолоджі", але журналісти "Наших грошей" вважають цей вибір дивним.

Про це йдеться у новому розслідуванні. У журналістів виникають запитання, чому для відбудови "Охматдиту" з 14 пропозицій обрали одну з найдорожчих. До того ж обрана компанія не відповідає всім вимогам.

Тендер на відбудову "Охматдиту" виграла "Буд-технолоджі"

На оголошений БО "Благодійний фонд "Охматдит" тендер відгукнулось 14 компаній. Найдешевша пропозиція була у ТОВ "Глассо" ― 41 794 592 гривні. Це сума без податку на додану вартість (ПДВ).

Найдорожчою пропозицією відзначилось ТОВ "АЛСВІТ ПЛЮС". Йдеться про суму у 645 245 578 гривень.

БФ обрав переможцем ТОВ "Буд-технолоджі". Компанія готова відбудувати новий корпус за 307 447 003 гривні.

"З 14 учасників конкурсу це була третя за дороговизною пропозиція розміром 307 млн грн (тут і далі без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше ― від 42 до 286 млн грн. Однак з жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення", ― йдеться у журналістському розслідуванні.

У БФ не пояснили свій вибір

"Звертаємо увагу, що проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України "Про публічні закупівлі", а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами", ― йдеться у повідомленні НДСЛ "Охматдит" від 31 липня 2024 року.

Проте не вказано, чому обрали саме ТОВ "Буд-технолоджі". Також немає інформації, чому 11 дешевших пропозицій проігнорували.

Як обирали переможця тендера

За даними "Наших грошей", у фінал були обрані три пропозиції, причому не найбільш вигідні:

"Буд-технолоджі";

"ДАК" (пропозиція на майже 310 млн грн);

"Мега профіт груп" (пропозиція на понад 263,5 млн грн).

Останньому ТОВ відмовили нібито через підозри стосовно податкових документів. ТОВ "ДАК" отримало відмову через репутацію власника Олександра Глімбовського, якого підозрюють у причетності до корупційних схем.

Подібних проблем у "Буд-технолоджі" не знайшли. Проте журналісти-розслідувачі вказують, що у ТОВ немає потрібного обладнання. Наприклад, заявлена будівельна техніка не може використовуватись для робіт на висоті вище двох поверхів. Розслідувачі також пишуть, що вартість послуг завищена вдвічі.

"Найбільші статті видатків переможця припали на ремонт фасадних композитних панелей "Reynaers" (великі темного кольору на фото корпусу) та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями. Кожна з цих позицій у "Буд-технолоджі" коштує понад 100 мільйонів гривень. При цьому ціна цих робіт порівняно з дешевшими учасниками конкурсу завищена вдвічі", ― йдеться у розслідуванні.

Компанія "Ріола-модуль", яка будувала цей корпус, повідомила, що вже провела деякі ремонтні роботи. Їх вона зробила безплатно.

Що відомо про ТОВ "Буд-технолоджі"

Власником та керівником є Василь Кобизь, житель Запорізької області. ТОВ зареєстрована у Запоріжжі. У державних тендерах "Буд-технолоджі" участі не приймав. Колись власницею цією ТОВ нібито була матір місцевого політика Євгена Шаленного Ольга Шаленна.

Шаленний нібито є менеджером Марка Марченка, пише "Запорізький центр розслідувань". Вони тісно співпрацювали у 2015 році. Тоді Владислав Марченко, брат Марка Марченка, обіймав посаду заступника голови Запорізької обласної ради.

"Марк Марченко і Євген Шаленний з 2015 року розвивали у Запоріжжі місцевий осередок партії "Самопоміч", яку очолював мер Львова Андрій Садовий. При цьому бізнес-партнером Марченка був брат заступника мера Запоріжжя. У 2017 році Марченка затримували за фіктивні акти виконаних робіт по будівництву в Запоріжжі та Мелітополі на суму 87 млн грн", ― пишуть "Наші гроші".

Політична партія "Самопоміч" тоді заявляла про тиск на політсилу. Пізніше виявилось, що у "Буд-технолоджі" та ще однієї ТОВ у власності опинилась ділянка землі у передмісті Львова. Майже усю територію хотіли віддати під будівництво торгово-розважального комплексу. Хоча раніше заявляли, що там буде реабілітаційний центр для військових.

Зазначимо, що на відбудову "Охматдиту" давали гроші як звичайні українці, так і великі бізнеси. Найбільший внесок зробила IT-платформа Grammarly ― 20 мільйонів гривень. По 10 млн грн внесли "Київстар", центр авто "АВТ Баварія" та мережа заправок ОККО.

Нагадаємо, у День медика, 27 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав "Охматдит". Його супроводжувала перша леді Олена Зеленська. Подружжя поспілкувалось з дітьми та привітало лікарів.

Росіяни вдарили ракетою по "Охматдиту" 8 липня. Удар прийшовся по корпусу, де дітям робили діаліз.

Раніше "Телеграф" писав, що здивувало хірурга, який під час обстрілу робив дитині операцію. Він поділився своїми згадками про той день.