Півмільйона за корупційний скандал: суд поновив на посаді екс-голову Тернопільської облради

Позов задовільнив восьмий апеляційний адміністративний суд Львова

Колишнього голову Тернопільської облради, який минулоріч погорів на хабарі та був затриманий НАБУ, поновили на посаді. крім того, згідно з рішення суду, йому мають виплатити компенсацію "за час вимушеного прогулу".

Про це повідомляє "Суспільне". Заявлена сума компенсації — 591 тисяча гривень.

"Львівський адміністративний суд поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради. Засідання відбулося сьогодні, 1 серпня. Цю інформацію Михайло Головко підтвердив Суспільному. За його словами, восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив позов про поновлення на посаді та виплату зарплати у розмірі 591 тисяча гривень за час вимушеного прогулу", — пише видання.

Водночас прессекретар Тернопільської обласної ради Роман Яворський відмовився давати будь-який коментар, доки не ознайомиться з повним текстом рішення суду.

"Поки немає офіційного рішення суду коментувати поновлення Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради не будуть", — заявив Яворський.

Нагадаємо, Михайла Головка звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради під час сесії, яка відбулася 26 жовтня 2023 року. Рішення депутати підтримали одноголосно, проте сам підозрюваний у справі про хабарництво цього не визнав.

Пізніше Михайло Головко, вже після затримання, потрапив у черговий скандал. Його звинувачували у лицемірстві.