Зраду скасовано: законопроєкт про "відкуп" для корупціонерів відправлять на доопрацювання

Зараз у документі немає багатьох моментів, які повинні там бути, тому він не був би ефективним

Скандальний законопроєкт №11340, який надає корупціонерам можливість "відкупитися", не будуть ухвалювати у тому виді, який він зараз є. Документ відправлять на доопрацювання, зараз профільний комітет Верховної Ради України працює над цим питанням.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі Національного телемарафону. За його словами, зараз у документі немає багатьох моментів, які повинні там бути, тому він не був би ефективним.

Зокрема, в законопроєкті не передбачено питання, що "відкуп" доступний тільки для тих осіб, які відшкодували завдані державі збитки та активно співпрацюють зі слідством. Окрім того, така особа повинна спочатку допомогти притягнути до відповідальності інших співорганізаторів злочину. У профільному комітеті з такою думкою погодилися.

"Тобто не тільки штраф, не тільки відкуплення, а повне відшкодування та здача інших співучасників — це є умовами та підставами застосування угоди про визнання вини. І це буде застосовано не до всіх злочинів", – сказав Стефанчук.

Він додав, що до другого читання законопроєкт зміниться. У комітеті є повна гармонія щодо того, яким має бути текст документа до другого читання.

"Тому зрада скасовується. Ніхто не зможе відкупитися від вини, а особливо за корупцію", – запевнив спікер.

Нагадаємо, у четвер, 18 липня, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11340. Він дозволятиме чиновникам, яких підозрюють у корупційних злочинах, йти на угоду зі слідством та сплачувати штраф за скоєне правопорушення.

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