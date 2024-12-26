Російського генерала хотів відправити шляхом Кириллова родич прислуги

Чоловік викопав зі схованки бомбу на магнітах, замасковану під портативний зарядний пристрій і хотів підкласти його в машину

Федеральна служба безпеки Росії нібито зірвала замах на високопосадовця Міністерства оборони РФ, який бере участь у війні проти України. Автомобіль цього чиновника намагався висадити в повітря зять його водія.

Про це пише "Холод". Зазначається, що чоловік нібито збирався закласти бомбу у вигляді повербанку під службове авто, водієм якого працює батько його дружини.

"За версією ФСБ, українські спецслужби завербували (нібито, — Ред.) росіянина, який жив із дружиною в Україні з 2020 року, і відправили його до Москви з легендою про те, що його нібито депортували з України. У підмосковному місті Протвіно чоловік викопав зі схованки бомбу на магнітах, замасковану під портативний зарядний пристрій (повербанк). Чоловік збирався закласти бомбу у вигляді повербанку під службовий автомобіль, водієм якого працює батько його дружини", — йдеться у матеріалі.

При цьому російські спецслужби заявляють, що дружина затриманого нібито мешкає зараз в Україні.

У матеріалі повідомляється, що всього спецслужба затримала чотирьох громадян РФ, які "готовили вбивства" чиновників. Двох із них ФСБ затримала за підозрою у спробі підірвати військового за допомогою бомби, замаскованої під теку із документами. Ще один затриманий стежив за чиновниками Міноборони та нібито відправляв кураторам з України фото та відео.

Варто зазначити, що схожим чином нещодавно було ліквідовано генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова та його помічника Іллю Полікарпова. 17 грудня у Москві пролунав потужний вибух біля під’їзду, з якого вони вийшли. Обидва загинули на місці. Джерела "Телеграфа" у СБУ повідомили, що генерала ліквідувала Служба безпеки України. Вибухові речовини були закладені в авто Кириллова, а також самокат, що стоїть поряд з будинком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі з’явилося унікальне відео спецоперації СБУ з ліквідації начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кириллова.