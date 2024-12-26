"Усі мізки вже давно відлетіли": радянська чемпіонка накинулася на Україну

Колишня фігуристка зараз працює на Кремль

Триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання, депутат Держдуми РФ Ірина Родніна накинулася на Федерацію фігурного катання України (ФФКУ). Напередодні ФФКУ направила відкритий лист до Міжнародної спілки ковзанярів (ISU), у якому виступила проти допуску російських фігуристів до відбору на Олімпійські ігри-2026.

Відповідний коментар Родніної наводить Р-Спорт. Ірина перебуває під санкціями України задовго до початку великої війни.

"На всякі подібні заяви з боку України я багато років не реагую, тому що у них усі мізки вже давно відлетіли. Я не знаю, що з ними відбувається. Я давно не була в Україні, мене туди не пускали ще до початку цих подій (повномасштабної війни), тому мені судити складно.

Я давно перебуваю під санкціями України, зокрема й під судовими санкціями. Тому що багато років є депутатом Державної думи, а вже 25 лютого 2014 року наша група побувала і у Севастополі, і у Сімферополі”, – сказала Родніна.

Раніше Родніна порівняла росіян з алкашами. Крім того, Ірина палко підтримує президента РФ Володимира Путіна.