"Боюсь літати пасажиром": героїчний льотчик розповів неймовірне про 132 бойові вильоти проти РФ

Військовий поділився цікавими історіями

Вертолітник Михайло "Карнаж" з 24 лютого 2022 року мав звільнитися з військової служби, проте ці плани перекреслила повномасштабна війна. За цей час на його рахунку 132 бойові пуски та понад 200 польотів.

Історію вертолітника розповіли у Повітряних силах України. За його словами, він мав здійснити ще єдиний політ у лавах Повітряних Сил, після чого — цікава робота у приватній компанії та, нарешті, спокійний час з родиною.

"З вечора мене попередили, що вертоліт, який мені дістався, пів року стояв законсервований, тому перед "дорогою" його потрібно облітати згідно усіх програм. Думаю, не варто пояснювати, що зранку 24-го лютого було зовсім не до цього… "Тестували" машину по ходу справи. Ми злетіли із аеродрому першими, а за нами – цілий ланцюжок із Мі-8 та Мі-2… Техніку ми врятували, а далі почалась робота…", — поділився спогадами військовий.

Він розповів, що в перші тижні війни здебільшого займався порятунком пілотів, медичною евакуацією поранених та транспортними задачами. Пізніше — коли вертолітники ПС долучились до виконання польотів на вогневе ураження ворога, Михайло вперше натиснув на бойову "кнопку".

"Під час першого польоту на авіаційне ураження зі мною був Віталій Пляка із армійської авіації. На жаль, хлопця вже немає. Він – веселий, весь в татухах, піджартовував з мене: "Що в перший раз?" Пояснив усі технічні нюанси кабрування… Він був ведучим, я – веденим. Ми тоді круто відпрацювали, вразили мінометний розрахунок в районі Довгенького. Та я все ніяк не міг за ним урватись, він літав на Мі-8 МТ на якихось "гіперзвукових" швидкостях, а я на повільнішому – МСБ", — описав той час "Карнаж".

З того часу Михайло здійснив понад 200 польотів. Із них — 132 на вогневе ураження противника. Зараз, через понад два роки війни, за його словами, відчувається втома і виснаження. Однак, додає чоловік, коли бачиш з неба зруйновані містечка, які добре пам’ятаєш красивими та квітучими, – це надихає швидше винищити окупантів.

"Бувало різне… Ніколи не забуду ротацію під час Харківської кампанії. Тоді сказав усім: "Будемо бити, аж поки рідний Ізюм не звільнимо!" Так і вийшло! Прилітаємо на задачу-уражаємо-повертаємось, а нам дають нову ціль – ще глибше… Питаємо: "Координати точні? Це ж нереально!" А нам у відповідь: "Хлопці, ви як ударили, наші воїни одразу просунулись далеко вперед…", — розповів вертолітник.

За словами Михайла, зараз він не думає про звільнення з лав ЗСУ. Принаймні до перемоги.

"Що перше зроблю? Жодного разу із родиною не бували за кордоном, дружина періодично про це нагадує… Та якщо чесно – боюсь літати пасажиром", — поділився "Карнаж".

Михайло має не одну нагороду. Військовий нагороджений орденами "За мужність" ІІІ та ІІ ступенів, орденом Богдана Хмельницького та нагрудним знаком "Срібний Хрест".

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