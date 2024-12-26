Росіян налякала гігантська та зла змія й зіпсувала їм відпочинок в екзотичній країні (відео)

Її зловили та посадили у мішок

У Таїланді російських туристів налякала велика змія. Вона заповзла до басейну одного з готелів, де вони відпочивали.

Як пишуть росЗМІ, двометрова змія заповзла на територію одного з готелів біля пляжу "Карон" на Пхукеті ввечері 25 грудня. Як розповіли очевидці інциденту, змія виповзла з каналізації та одразу заповзла до басейну.

Автор відео, росіянин, стверджує, що то була кобра. Однак, найімовірніше, росіян налякав сітчастий пітон (неотруйна змія з сімейства пітонів, що мешкає в Азії).

Змію впіймали співробітники готелю. Після цього вони посадили її в мішок, дотримуючись усіх запобіжних заходів і влаштувавши з цього справжнє шоу. Таєць, що спіймав плазуна, заявив туристам, що забере свою здобич додому, а там уже вирішить, чи відпустити змію, чи з’їсти.

Нагадаємо, наприкінці жовтня величезну змію помітили у Києві. На Троєщині перехожі натрапили на великого плазуна, що звивався біля дерева. Фахівці пояснили, що через аномально теплу осінь змії цього року активізувалися і не поспішали впадати в сплячку.

Також "Телеграф" розповідав, що минулого літа в Дніпрі господарі вивели на прогулянку незвичайного вихованця: бульваром Слави повзала величезна змія. Діти дуже зацікавилися пітоном та охоче його гладили.