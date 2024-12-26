Юлії Тимошенко варто перестати каламутити воду своїми некомпетентними оцінками та огульними звинуваченнями, - В. Сердюк

До такого висновку президент Всеукраїнської ради прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк дійшов у своєму блозі на сайті "Українські новини", який присвячений проблемі приборкання цін на ліки.

Експерт пише, що Юлія Тимошенко, яка використовує препарат "Німесил" як приклад для того, щоб продемонструвати більш низьку ціну на ліки у Європі, робить помилку, або показує свою заангажованість. Бо "Німесил" у Польщі "входить до переліку ліків, ціну на яку компенсує держава. Такий інструмент державної політики зі здешевлення ліків називається реімбурсація (компенсація вартості)", — наголошує В.Сердюк.

Не погоджується він і з заявами Ю.Тимошенко щодо загалом більш низьких цін на ліки в Європі у порівнянні з Україною. І на підтвердження наводить дані дослідження щотижневика "Аптека". Згідно з цим дослідженням, якщо прибрати препарати щодо яких застосовується реімбурсація, виходить, що ціни на ліки в Україні нижчі, ніж в європейських країнах, у 85% випадків. При цьому середньозважена ціна однієї упаковки препарату в Україні на 30% нижча, ніж у європейських країнах.

Однак експерт визнає, що питання цін на ліки потребує вирішення. Бо це питання має не тільки ринковий, чи економічний, а й суттєвий соціальний вимір. І вихід є. Але для початку варто перестати каламутити воду, як це робить Юлія Тимошенко своїми некомпетентними оцінками та огульними звинуваченнями.

Віктор Сердюк погоджується з головою Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування М.Радуцьким щодо шляхів вирішення проблеми цін на ліки. І вважає, що магістральний шлях – "це приведення регуляції нашого фармацевтичного ринку до європейських стандартів". А також пропонує державі більш активно використовувати такий перевірений на практиці інструментарій, як програму "Доступні ліки" та Національний перелік лікарських засобів.