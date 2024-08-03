Смог уничтожить вражеский С-400 на подбитом самолете: в Воздушных силах рассказали о героическом летчике (фото)

Пилот молодой, но уже опытный — совершил более 150 боевых вылетов

К 20-летию Воздушных сил в организации продолжают рассказывать о своих героях. Летчику на псевдо "Джеф" всего 26 лет, однако он уже ас. Военное дело у него наследственное — юноша поступил в университет воздушных сил в Харькове, когда его отец был в ротации в Луганской области.

Всего за плечами "Джефа" — более 150 боевых вылетов. Он выпускал ракеты HARM, управляемые бомбы JDAM, сбивал беспилотники, уничтожал противовоздушную оборону кафиров и прикрывал украинских штурмовиков, рассказывают в Воздушных силах. Он отличился в освобождении Харьковской области, Херсона, взлетал в небо Донбасса, Запорожской и Луганской областей. "Джеф" уже награжден "Крестом боевых заслуг" и орденом "За мужество III ст."

В ноябре 2023 года на самолете МиГ-29 "Джеф" должен был уничтожить российский С-400. Украинские военные должны были работать КАБами на Донецком направлении, и враждебная ПВО представляла серьезную опасность. Перед точкой пуска "Джефу" сообщили — впереди вражеский истребитель. За 10 км до цели по нему выпустили ракеты и попали. Часть систем самолета было отказано, однако до рубежа пуска оставалось всего 30 секунд — летчик продолжил работу и выпустил ракеты HARM. Вражеский истребитель вторично пускает ракеты по "Джефу", однако наш пилот не сдается и снова бьет ракетами по С-400. Самолет украинского пилота начинает падать, все системы отказали — "Джеф" должен катапультироваться. Как раз в этот момент вторая вражеская ракета влетает в борт самолета. Юноша упал за 26 км до оккупированного Донецка. Он смог сообщить свои координаты, однако оккупанты уже искали смелого летчика. "Джеф" смог спрятаться, а затем прибежать к точке локации для эвакуации. Через три месяца он уже вернулся в строй.

"Джефу" 26 лет

Летчик рассказал, что одна из самых сложных задач сброса КАБов, однако для него труднее всего летать на прикрытие штурмовой или тактической авиации: "Проще быть впереди, знать, что ты отработал и вернулся. А так — ждешь пока собрат отработает, передаешь ему всю информацию, видишь, когда по нему пускают ракету… Если что-то пойдет не так – будешь клетать себя".

Летчики готовы рисковать говорит "Джеф", но им нужно современное оружие для выполнения сверхсложных миссий. "Буду честным, F-16 этой модификации, которую мы получим, это не совсем то, о чем мы мечтали. Но это значительно более универсальная боевая платформа, с которой можно применять немалую номенклатуру авиационных средств поражения, это лучшие технологические возможности", — делится Джефф и добавляет, что украинские самолеты критически отстают по показателям от враждебных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о вертолетчике Михаиле на псевдо "Карнаж". Он должен был уволиться из Воздушных Сил — 24 февраля был последним рабочим днем, однако жизнь вернулась по-другому.