Українські дрони уразили російський корабель в Криму: що відомо про "Федора Урюпіна" (фото)

Буксир знаходився в бухті біля селища Чорноморське

Український безпілотник уразив російський корабель у тимчасово окупованому Криму. Судно не затонуло, але зазнало пошкоджень.

Про це повідомляє "Кримський вітер". За його даними, йдеться про буксир "Федор Урюпін" (IMO: 9443499). Він був збудований у 2010 році та захоплений у України під час анексії Криму. Джерело пабліка уточнює, що останнім часом він не використовувався і стояв у бухті біля селища Чорноморське.

"Сталося це в понеділок, 23 грудня, близько 17.00. БПЛА влетів у борт судна "Федор Урюпін". Удар припав вище ватерлінії, судно не затонуло, але шкоди завдано", — йдеться в пості.

Довідково: "Федор Урюпін" це транспортно-буксирне судно. Згідно з базою Marinetraffic має російський прапор, але власником вказано українське ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Середземному морі після вибуху затонув російський корабель. Інцидент стався між Агіласом (Іспанія) та Ораном (Алжир), а мова про корабель під назвою Ursa Major. Вибух стався у машинному відділенні корабля 23 грудня.