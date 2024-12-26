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Мільйони меру-втікачу та його заступникам. Скільки платять міському голові окупованого Маріуполя (документ)

Автор
Ігор Тимофєєв
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Ворог перетворив квітучий Маріуполь на руїни
Ворог перетворив квітучий Маріуполь на руїни. Фото Колаж "Телеграфу"

Зарплати заступників виявилися суттєво більшим, аніж у самого мера

Міський голова окупованого росіянами Маріуполя Вадим Бойченко, який втік з міста на початку повномасштабного вторгнення РФ, отримує в середньому зарплату майже 43 тис. гривень, або 515,4 тис. гривень на рік. Мер також має п'ятеро заступників, які щомісяця в середньому отримують по 81,4 тис. гривень на одного посадовця. На рік заступники разом отримують 4 млн 884 тис. гривень.

Загалом отримує зарплату з бюджету Маріупольської міської тергромади 241 працівник бюджетної сфери та комунальних підприємств. Такі цифри містяться в офіційній відповіді виконкому Маріупольської міськради на запит "Телеграфу".

Більше про це читайте у публікації: "Блокноти точно необхідні? Як мерія окупованого Маріуполя отримує і витрачає кошти".

Як зарплата мера Маріуполя Вадима Бойченка
У міського голови зарплата вийшла меншою ніж у його заступників

А секретар Маріупольської міськради Ксенія Суханова вирішила залишити свою посаду доти, доки партії, що мають представництво в міськраді, не знайдуть заміну депутатам, які перейшли на бік ворога, і не буде відновлено роботу законодавчого органу.

Формально вона від 10 лютого 2023 року й до сьогодні перебуває у відпустці без збереження заробітної плати.

Як зарплата заступників мера Маріуполя Вадима Бойченка
Чиновники констатують, що бюджет наповнюють дотації та субвенції

Нагадаємо, "Телеграф" писав, яка зарплата у начальника Луганської ОВА Артема Лисогора. Як виявилося, очільник окупованої ворогом області отримує удвічі більше, аніж деякі міністри.

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