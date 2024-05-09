Героя України Трепака на позивний "Редут" призначено новим головою ССО: що про нього відомо

Військовий у четвертому поколінні

Бригадний генерал з величезним бойовим досвідом, Герой України, кавалер двох орденів Богдана Хмельницького, колишній командир третього полку спеціального призначення ім. князя Святослава Хороброго, офіцер Командування Сил спеціальних операцій, командир оборони Донецького аеропорту та справжній кіборг. Все це про Олександра Трепака, якого сьогодні, 9 травня, президент України Володимир Зеленський призначив командувачем ССО.

Попереднього голову Сил спеціальних операцій Сергія Лупанчука було звільнено. Відповідні укази опубліковані на сайті очільника держави.

Олександр Трепак

Олександр Трепак народився 15 вересня 1976 року у Вінниці, в родині військовослужбовця. Обрав військову кар’єру після закінчення школи, таким чином підтримавши родинну традицію — став військовим у четвертому поколінні. Мріяв стати десантником, та оскільки аеромобільного факультету на той час в Україні не було, вступив до піхотного військового навчального закладу, освіту здобув в одеському училищі. Під час офіцерської служби обіймав різні посади в розвідувальних підрозділах Збройних Сил України та прослужив у кількох видах розвідки: військовій, радіорозвідці та інформаційній.

З 2008 року проходив службу у лавах 3-го окремого полку спецпризначення, штаб якої розташований у Кропивницькому, де став командиром загону спеціального призначення.

З квітня 2014 року Трепак брав участь в Антитерористичній операції на сході України. За спогади побратимів, він неодноразово виявляв мужність, героїзм та вміле командування підлеглими.

Того ж року, разом із кількома розвідувальними групами Олександр Трепак відбув у район міста Бахмут, де спільно з підрозділами спецпризначення, охороняв Центр забезпечення бронетанковим озброєнням та базу зберігання стрілецької зброї в селі Парасковіївка (Бахмутський район) Донецької області.

7 червня 2014 року поблизу міста Бахмут група спецпризначення розпочала операцію з пошуку та евакуації важко пораненого командира Центру забезпечення бронетанковим озброєнням, полковника Володимира Чобітка. Трепак на чолі підгрупи з 8 бійців захопив блокпост сепаратистів на в'їзді у місто та протягом трьох годин утримував його, забезпечивши коридор безпеки для доставки другою підгрупою командира Центру до місця евакуації вертольотом.

Під час бою отримав кульове поранення в ногу, але від евакуації відмовився і протягом двох діб керував відбиттям атак сепаратистів і російських найманців.

Спочатку противник з боку Горлівки мав намір заволодіти бронетехнікою та стрілецькою зброєю, але спецназівці, які пізніше й складали кістяк захисників ДАПа, підготувалися до прийому непроханих гостей, виставивши пости та пастки.

Штурмувати арсенал із боєприпасами бойовики намагалися за підтримки мінометного вогню та танка Т-64, проте бійцям вдалося заглушити міномет та пошкодити ворожу техніку.

За успішне виконання цього завдання Олександр Трепак отримав військове звання "полковник" і був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та іменною вогнепальною зброєю.

Після лікування, вже полковником, Трепак повернувся на війну. З 27 серпня по 3 жовтня 2014 року був старшим військовим начальником з оборони території Міжнародного аеропорту "Донецьк".

Трепак безпосередньо керував відбиттям усіх спроб штурму та захоплення аеропорту, під час яких було підбито 8 танків, один танк з незначними пошкодженнями захоплено та евакуйовано, знищено понад 270 бойовиків, а в полон захоплено шістьох.

За цей період (з 27.08 по 03.10) герої витримали 186 артилерійських нальотів та 35 атак піхоти з використанням важкої техніки, підбили вісім танків, один захопили, знищили понад 270 бойовиків.

Неодноразово командиру доводилося особисто брати участь у бойових зіткненнях з терористами, піднімати "кіборгів" в атаки, вибивати сепаратистів, захоплюючи при цьому трофеї: ручні кулемети, автомати, вогнемети та гранати.

Оборона Донецького аеропорту

У ніч з 1 на 2 жовтня полковник Трепак вивів з аеропорту підрозділи 93-ї окремої механізованої бригади, які мужньо виконали свій обов’язок. Донецьку фортецю залишалися захищати десантники 79-ї аеромобільної бригади, рота охорони 3-го полку та добровольчі підрозділи. Терористи спробували захопити старий термінал, однак "кіборги" стійко тримали оборону. У цьому бою Трепак дістав поранення від вибуху гранати Ф-1, його було примусово евакуйовано. Сталося це на початку жовтня.

Чи не одразу Трепак був представлений до чергової нагороди та у жовтні 2014-го нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня. У лютому 2015-го тодішній президент України Петро Порошенко надав Олександру Трепаку звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Українцям Олександр Трепак став відомим після документальних фільмів "Кіборги" та "Аеропорт".

11 травня 2015 року в Києві на прем’єрі фільму "Аеропорт" полковник Трепак мовив: "Я — ніхто без моїх хлопців. Саме солдати роблять свого командира. Вони виховували мене в аеропорту і виховують зараз — і на землі, і на небесах. Я хочу попросити вибачення у тих шістнадцяти хлопців, які загинули за час, поки я командував обороною аеропорту".

Бої за Донецький аеропорт

23 березня 2016 року Трепак був призначений командиром Кіровоградського 3-го полку спецпризначення. Під час війни продовжив навчання, у червні 2017 року закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, отримав диплом магістра.

Наприкінці 2020 року Олександр Трепак залишив посаду начальника 3-го полку спецпризначення та був призначений начальником штабу — заступником командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. 9 травня 2024 року, Указом президента України, призначений командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Олександр Трепак

Про родину Трепака інформації небагато. Так, у фільмі "Аеропорт" згадуються його брати Олексій та Артем, які на той момент також були мобілізовані до армії. Сам Трепак лише кілька слів казав про своїх двох синів, які потай від батьків розвішували українські прапори у тиловому місті.

Позивний Олександра Трепака — Редут. Для тих, хто далекий від військової термінології, інформуємо: редут – старовинне слово, їм позначали зімкнене польове укріплення із зовнішнім ровом і бруствером, опорний пункт. Свій позивний Трепак отримав на Сході, під час оборони ДАПу, повідомляє газета "Голос України".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Герегу командувачем Силами підтримки ЗСУ. Що про нього відомо читайте у нашому матеріалі.