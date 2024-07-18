"Ти цар, чи що?": чеченська родина загнала позашляховик на пляж у Маріуполі, стався скандал (відео)

Главу сімейства не влаштувало обурення інших на пляжі

Поки український Маріуполь тимчасово окупований, туди приїжджають росіяни й не тільки, та влаштовують там справжній хаос. Така ситуація сталася на одному з пляжів, куди родина з Чечні загнала свій позашляховик чи не до берега, а коли авто попросили прибрати, це призвело до бійки.

Інформація про це була опублікована в одному із пабліків. На відео, прикріпленому до посту, видно, що глава сімейства та власник авто агресивно відреагував на вимогу відігнати машину з пляжу.

"Білий Лексус із трьома Х у номері вирулив на берег у пошуках козирного місця. Піднявши купу пилу, припаркувався ближче до води. Відпочиваючі зауважили — навколо купа дітей, ганяти небезпечно", — пише автор посту.

Попри вимоги, чеченська родина продовжувала стояти на своєму та відмовилася прибирати машину.

"Тут діти відпочивають. Ти заїхав. Цар чи що?", — пролунало у бік власника авто від одного з учасників сварки.

Потім глава сімейства накинувся на одного з тих, хто вимагає прибрати машину з пляжу. Одразу йому почали говорити, що він і його машина не заважає, але їх обурило, чому він під’їхав до берега.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає Маріуполь в окупації в. У місті зводять житло для російських біженців.