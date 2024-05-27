В Одесі дика лисиця дивом вижила, попавши під авто: її врятували номерні знаки

Ніколи не здогадувались про таку їхню функцію

Нерідкісними є випадки збиття тварин посеред траси, особливо у нічну пору. Це може бути доволі травматичним та болісним досвідом для водія. Та, на жаль, від цього не застрахований ніхто.

Часто тварина, потрапивши під колеса авто або зіштовхнувшись з кузовом, сильно травмується і помирає. Та не цього разу — молоденьку лисичку врятували номерні знаки. "Одесит приїхав додому і виявив у себе під номером машини застряглу лисицю. "Тварина проїхала так приблизно 1.5 км і. . . вижила", — йдеться у повідомленні на каналі AndriyuKK.

Що робити, якщо ви за кермом авто збили тварину

Якщо ви збили тварину під час керування автомобілем, важливо діяти відповідально та згідно з законодавством і етичними нормами. Ось що потрібно зробити:

Зупиніть автомобіль в безпечному місці, щоб не створювати додаткову небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

Увімкніть аварійну сигналізацію.

Перевірте, чи є пошкодження вашого автомобіля та чи є постраждалі серед людей.

Огляньте тварину, якщо це безпечно. Якщо тварина ще жива, вона може бути агресивною через страх і біль.

Зателефонуйте в поліцію (102) та повідомте про інцидент. Це важливо для фіксації події та дотримання законодавства.

Якщо тварина дика або бездомна, повідомте місцеву службу з питань охорони тварин або службу порятунку тварин.

Якщо ви маєте навички надання першої допомоги тваринам і це безпечно, спробуйте допомогти тварині. Якщо у вас немає таких навичок, краще дочекатися приїзду фахівців.

Запишіть місце і час інциденту, а також обставини події. Це може бути корисним для звітування в поліцію чи страхову компанію.

Якщо ваш автомобіль пошкоджено, повідомте про це свою страхову компанію для отримання інструкцій щодо подальших дій.

Якщо тварина має нашийник чи інші ідентифікаційні знаки, спробуйте знайти власника та повідомити його про інцидент.

Раніше "Телеграф" писав про те, як перетворити звичайне авто на "песомобіль". Є кілька головних правил безпечної поїздки з тваринами.