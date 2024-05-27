В Одесі дика лисиця дивом вижила, попавши під авто: її врятували номерні знаки
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Ніколи не здогадувались про таку їхню функцію
Нерідкісними є випадки збиття тварин посеред траси, особливо у нічну пору. Це може бути доволі травматичним та болісним досвідом для водія. Та, на жаль, від цього не застрахований ніхто.
Часто тварина, потрапивши під колеса авто або зіштовхнувшись з кузовом, сильно травмується і помирає. Та не цього разу — молоденьку лисичку врятували номерні знаки. "Одесит приїхав додому і виявив у себе під номером машини застряглу лисицю. "Тварина проїхала так приблизно 1.5 км і. . . вижила", — йдеться у повідомленні на каналі AndriyuKK.
Що робити, якщо ви за кермом авто збили тварину
Якщо ви збили тварину під час керування автомобілем, важливо діяти відповідально та згідно з законодавством і етичними нормами. Ось що потрібно зробити:
- Зупиніть автомобіль в безпечному місці, щоб не створювати додаткову небезпеку для інших учасників дорожнього руху.
- Увімкніть аварійну сигналізацію.
- Перевірте, чи є пошкодження вашого автомобіля та чи є постраждалі серед людей.
- Огляньте тварину, якщо це безпечно. Якщо тварина ще жива, вона може бути агресивною через страх і біль.
- Зателефонуйте в поліцію (102) та повідомте про інцидент. Це важливо для фіксації події та дотримання законодавства.
- Якщо тварина дика або бездомна, повідомте місцеву службу з питань охорони тварин або службу порятунку тварин.
- Якщо ви маєте навички надання першої допомоги тваринам і це безпечно, спробуйте допомогти тварині. Якщо у вас немає таких навичок, краще дочекатися приїзду фахівців.
- Запишіть місце і час інциденту, а також обставини події. Це може бути корисним для звітування в поліцію чи страхову компанію.
- Якщо ваш автомобіль пошкоджено, повідомте про це свою страхову компанію для отримання інструкцій щодо подальших дій.
- Якщо тварина має нашийник чи інші ідентифікаційні знаки, спробуйте знайти власника та повідомити його про інцидент.
Раніше "Телеграф" писав про те, як перетворити звичайне авто на "песомобіль". Є кілька головних правил безпечної поїздки з тваринами.