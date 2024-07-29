В Україні нашестя отруйних павуків: лікар розповів, кому вони найбільше загрожують

Особливо вразливі деякі категорії людей

В деяких регіонах України останнім часом зафіксували нашестя отруйних павуків. Укус такого павука може бути дуже небезпечним.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій "Охматдиту" Олександр Урін. Він наголосив, що отрута в павуках вражає центральну та периферичну нервову систему.

Урін зазначив, що ускладнення після укусу павука можуть розповсюджуватися саме через цю систему. За його словами, якщо людина страждає хронічними захворюваннями, чи має схильність до алергічних реакцій, чи до бронхіальної астми, в неї можуть бути загрозливі для життя ускладнення.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області зафіксували нашестя небезпечних павуків, таких як каракурт, тарантул та ангіопа. Останній є індикатором глобального потепління, і ще кілька років тому в Україні зустрічався лише на півострові Крим. Зараз ангіопа є майже по всій Україні, зокрема активізувався цей вид павуків на Дніпропетровщині.

Раніше "Телеграф" писав, які отруйні тварини живуть в Україні. Щороку знаходяться "щасливчики", які з ними зустрічаються.