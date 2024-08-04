Один из главных хищников Антарктики преследовал украинских полярников: был очень близко (видео)

Этого хищника можно нередко увидеть в районе Вернадского, особенно с конца антарктического лета

Украинские полярники во время недавнего выхода в океан столкнулись с морским леопардом. Он буквально преследовал их лодку. Важно подчеркнуть, что это один из главных хищников Антарктики, который имеет довольно острые зубы, чтобы прогрызть лодку.

Об этом сообщили на странице Национального антарктического научного центра. Отмечается, что длина морского леопарда составляет 3-4 метра, а вес 300-400 кг.

"Конечно, такое внимание животного интересно, но не слишком приятно. Морской леопард имеет острые зубы, очень быстро передвигается в воде (до 40 км/ч) и считается одним из главных хищников Антарктики. Он питается не только крилем или рыбой, но и пингвинами и другими тюленями. Так что вполне может догнать и прогрызть лодку", — говорится в сообщении.

Когда полярники поняли, что морской леопард преследует их, они тут же свернули работу в океане и вернулись к станции. Они отметили, что леопард воспринял появление транспорта как вторжение на свою территорию и решил прогнать "чужака". Поэтому продолжал преследовать лодку, пока она не причалила к острову.

"Морских леопардов можно нередко увидеть в районе Вернадского, особенно с конца антарктического лета. В это время они начинают охотиться близко к берегам, где живут колонии пингвинов, ожидая в воде неопытных малышей. После удачной охоты, как и другие представители семьи Тюленевых, любят отдыхать на льдинах", — рассказали в центре.

Также там объяснили, что из-за потепления акватория вокруг острова в последние годы почти не замерзает, то у пингвинов нет нужды мигрировать далеко на север. Теперь они могут держаться в районе станции весь год. Соответственно на зиму могут оставаться и питающиеся пингвинами леопарды.

Справка: вид настоящих тюленей, обитающий в субантарктических регионах. Своё название получил благодаря пятнистой шкуре, а также из-за весьма хищного поведения. В возрасте от трёх до четырёх лет морские леопарды обретают половую зрелость, а их средняя продолжительность жизни составляет около 26 лет.

К слову, иногда морские леопарды нападают и на людей. Так, например, 22 июля 2003 года жертвой подобного нападения во время погружения в воду стала британская учёная Кирсти Браун. На протяжении шести минут морской леопард удерживал её зубами на глубине 70 м, пока она не задохнулась. Это пока единственный смертельный случай нападения на человека,

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