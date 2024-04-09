Податки від грального бізнесу зросли у 14 разів, — Гетманців

Гетманцев розповів, скільки Україна заробила минулого року від легалізації онлайн-казино

Поки у ЗСУ б’ють на сполох через "епідемію азартних ігор", легальні оператори грального бізнесу у 2023 році збільшили податкові платежі до бюджету в 14 разів, до 10,4 млрд грн, порівняно з попереднім роком.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Якщо у 2022 році гральний бізнес сплатив до державного бюджету 740 млн грн, то у 2023 році ця сума перевищила 10 млрд (зростання у 14 разів), а у березні 2024 року бюджет отримав 2 млрд грн. Це у 4 рази бюджет отримав більше. І це всі ці гроші, які йдуть на армію, що говорить про детінізацію бізнесу", — зазначив Гетманцев.

При цьому, згідно з даними сервісу Опендатабот, сума сплачених податків операторами грального бізнесу на 41% більша за чистий прибуток 10 найбільших легальних операторів азартного ринку разом узятих. У 2023 році чистий прибуток цих компаній склав 7,3 млрд гривень.

Щодо загального обороту коштів операторів ринку, то сума дорівнює 54,9 млрд гривень. Про це також свідчать відкриті дані сервісу Опендатабот. Відповідно співвідношення сплачених податків до загального обороту сягає 19%.

Зазначимо, що станом на лютий 2023 року в Україні діяло 12 ліцензійних казино: