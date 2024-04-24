Рада підтримала гучний законопроєкт про гральний бізнес: основні норми документу

КРАЇЛ буде ліквідовано

У середу, 24 квітня, парламент схвалив у першому читанні законопроєкт 9256д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), посилення контролю за гральним бізнесом та обмеження відповідної реклами. За це рішення проголосували 272 народні депутати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що окрім ліквідації КРАІЛ у законопроєкті є кілька важливих моментів.

Документ містить такі норми:

обмеження реклами азартних ігор (у тому числі неприпустимі спекуляції на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;

визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, удосконалення вимог щодо бездоганної ділової репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до постачальників послуг у сфері азартних ігор.

Железняк наголосив, що все це матиме сенс лише у випадку, якщо одночасно вестиметься боротьба з тіньовим гральним бізнесом. Інакше частина його просто піде у тінь, що суперечить меті закону. Тому також прийматимуться норми, які обмежуватимуть "фінансові шлюзи", зазначив нардеп.

Нагадаємо, 29 березня українці направили президенту на розгляд петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино. Необхідні 25 тисяч підписів було зібрано менш ніж за добу. Однією з основних проблем є залежність багатьох військових від азартних ігор. Автор петиції — воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади, молодший сержант Павло Петриченко, який 15 квітня загинув у бою. Зеленський визнав необхідність врегулювання грального бізнесу. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розробив законопроєкт щодо посилення контролю у цій сфері, а 4 квітня документ був схвалений Комітетом.