Связи с врагом сошли с рук, или Почему государство не видит грязную лапу России в игорном бизнесе

Платежная система "Даймонд Пэй", обслуживавшая украинский игорный бизнес, имеет российские корни. Как случилось, что власть годами этого не замечала?

Национальный банк Украины 26 июля обнародовал информацию об отзыве лицензии на предоставление услуг у двух платежных систем, среди которых ООО "Даймонд Пэй". Это платежная система, которая была фактическим монополистом в сфере финансового обслуживания игорного бизнеса, и через которую проходили миллиарды гривен украинских игроков. Оказалось, что часть этих денег могла оседать в России.

"Национальный банк, руководствуясь частью восьмой статьи 11 Закона Украины "О платежных услугах", принял решение об отзыве лицензии на предоставление финансовых платежных услуг у ООО "ДАЙМОНД ПЭЙ" и ООО "ФК "ЭЛАЕНС" в связи с обнаружением в документах, поданных этими учреждения для выдачи лицензии, недостоверной информации. <…> Решения также приняты, в частности, учитывая наличие у владельцев существенного участия в ООО "ДАЙМОНД ПЭЙ" и ООО "ФК "ЭЛАЕНС" связей с Российской Федерацией", — говорится в сообщении Нацбанка.

Связи с Россией – не единственная причина, по которой "Даймонд Пэй" выбросили с рынка. По данным переписки НБУ, ставшей достоянием журналистов, эта платежная система также не слишком была оабочена верификацией счетов своих пользователей. В результате часть таких счетов, открытых в "Даймонд Пэй", явно была "дроповыми". "Дропы" — это подставные счета, которые обычно используются чтобы легализовать средства, полученные преступным путем, или для организации сомнительных финансовых операций.

"Телеграф" попытался разобраться, как получилось, что в Украине во время войны функционировала противоправная схема перевода денег с завязкой на Россию, и может ли что-нибудь кардинально измениться после ухода ООО "Даймонд Пэй" с рынка.

Не слишком забытое старое

История, как известно, движется по спирали. Вот и кейс "Даймонд Пэй" — не первый, когда финансовую компанию, обслуживающую игорный бизнес, подловили на противоправных действиях.

Всего полтора года назад, в марте 2023 года, с громким скандалом был ликвидирован "Айбокс Банк", который фактически являлся предшественником "Даймонд пей". "Айбокс банк" по официальной информации был ликвидирован "в связи с систематическим нарушением Банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Несмотря на сходство кейсов "Даймонд Пэй" и "Айбокс банк", между ними есть существенное отличие. Поскольку в случае с "Айбокс банком" БЭБ и СБУ активно общались с общественностью и раскрывали подробности противоправных схем.

"За год после начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленники "отмыли" почти 5 млрд грн. По материалам следствия, к организации сделки причастны владельцы и топменеджмент одного из коммерческих банков Киева. Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении. На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом, в "назначении" платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции организаторы сделки имели свой "процент", который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры", — говорилось в сообщении СБУ того времени. Позже СБУ даже отчиталась о вручении подозрения организаторам схемы.

Что же касается "Даймонд Пэй", то кроме короткого сообщения на сайте Нацбанка — официальной информации о схемах этой платежной системы — ноль. И если бы не журналисты, большинство из нас с вами, наверное, никогда не узнало бы, что это за компания.

Интересные совпадения

ООО "Даймонд Пэй" было создано в декабре 2015 года. И за восемь с половиной лет работы, вплоть до последнего времени, претензий от государства, похоже, к нему никогда не было.

28 апреля 2023 года, как свидетельствуют данные НБУ, компания оперативно получила лицензию "в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги – перевод средств без открытия счетов)".

И здесь мы видим первое "совпадение" — "Даймонд Пэй" очень захотелось лицензию, как раз в то время, когда была ликвидирована предварительная схема отмывания игровых денег через "Айбокс банк". И компания почему-то очень быстро ее получила, хотя другие годами стоят в очереди за подобным счастьем.

Второе "совпадение" не столь очевидно, но с развитием событий становится понятно, что случилось оно не просто так. Это появление на горизонте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) эдакого Евгения Яхния.

Назначен на должность члена КРАИЛ Яхний был распоряжением премьера в начале июля 2023 года. Но очевидно, что по меньшей мере несколько месяцев ушло на согласование его кандидатуры. Поэтому понятно, что Яхний также возник примерно во время ликвидации схемы "Айбокс банка".

Интересно, что до этого назначения Евгений Яхний был владельцем похожей на "Даймон Пэй" системы – ООО "Икс Пэй Групп". Эта система является технологическим оператором платежных услуг для ряда банков (проще говоря – принимает и проводит деньги от клиентов, совсем как "Даймонд Пэй").

Также, по данным аналитической системы YouControl, с октября 2022 по май 2024 — в собственности Евгения Яхния находилась финансовая компания ООО ФК "Биксбит". Удален из числа владельцев, по данным аналитических систем, он был только в мае 2024 года. Это ростовщическая компания, которая обеспечивает деятельность нескольких отечественных сервисов по микрокредитованию, в частности "Turbogroshi" и "Qcredit".

Член КРАИЛ Евен Яхний раньше был ростовщиком

То, что Яхний был владельцем ростовщической фирмы, одновременно работая чиновником в государственной КРАИЛ, факт сам по себе очень интересный. Но еще интереснее — кто и зачем поставил человека с подобным бэкграундом в состав регулятора игорного бизнеса.

Двух зайцев одним "болезненным мальчиком"

На вопрос "зачем" достаточно просто ответить, проанализировав имеющуюся информацию — и те крохи, которые удается найти в публичных официальных источниках, и более серьезные инсайды, которые раскопал журналист Евгений Плинский.

Итак, ситуация выглядит следующим образом. После ликвидации схемы "Айбокс банка" весной 2023 года шедшие через это учреждение на онлайн казино финансовые потоки остались, так сказать, бесконтрольными. Плюс ко всему – были сломаны отлаженные схемы по отмыванию денег, в частности с помощью "мискодинга", то есть подмены назначения платежей.

Очевидно, что организаторов и бенефициаров таких схем это не устраивало. Поэтому на финансовые потоки игрового сегмента выплыл новый корабль — "Даймонд Пэй". Но некоторые субъекты игорного рынка могли взбунтоваться и не согласиться на участие в новых схемах. Понятно, что их нужно было, так сказать, "убедить".

Как раз на этом этапе и стал нужен Евгений Яхний. С одной стороны — он ростовщик и бывший владелец платежной системы, хорошо знающий все нюансы внутренней кухни. С другой стороны – функционер регулятора игорного бизнеса, который через рычаги влияния в КРАИЛ за две секунды мог объяснить возможным мятежникам из онлайн казино, что их ожидает в случае несогласия.

Ну, а дальше – процитируем журналиста Евгения Плинского, вернее данные проверки НБУ, которые он смог раскопать.

"Имеющаяся в НБУ информация об общих суммах платежных операций по переводам средств, осуществленных всеми небанковскими поставщиками платежных услуг, свидетельствует о том, что в течение 2023 года доля ООО "Даймонд пей" в указанном сегменте рынка платежных услуг (переводы в пределах деловых отношений с организаторами азартных) игр) составляла около 70%".

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Скриншоты, обнародованные журналистом Евгением Плинским

Скриншоты, обнародованные журналистом Евгением Плинским

Скриншоты, обнародованные журналистом Евгением Плинским

По результатам анализа полученной информации установлено, что операции, не соответствовали финансовому состоянию физических лиц, так как они имеют шаткое материальное положение (представители экономически и социально уязвимых групп населения, безработные, студенты), что может свидетельствовать об использовании таких счетов в качестве "дропов", для легализации (отмывания) средств, полученных незаконным путём.

Также в НБУ от правоохранительных органов поступала информация о проведении сомнительных финансовых операций с использованием инфраструктуры ООО "Даймонд Пэй", в частности, выявлены факты возможной причастности должностных лиц общества к налаживанию, в интересах ряда субъектов хозяйствования, противоправного механизма использования расчетов в рамках международных платежных систем с целью избежания ограничений на занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности, в частности, незаконной организации и проведения азартных игр (гемблинг), беттинга, а также операций, которые могут быть связаны с ВК/ФТ, при предоставлении ООО "Даймонд Пэй" услуг по переводу средств с использованием электронных платежных средств по направлениям: интернет-эквайринг, сервисы Р2Р/А2С".

Как видим, кроме связей с Российской Федерацией, на которую публично указал в НБУ, в непубличных документах, которые удалось получить журналистам, материалов еще на несколько статей уголовного кодекса.

А как на счет доказательств причастности Евгения Яхния к "Даймон Пэй", кроме упомянутых выше красноречивых "совпадений"? Такие доказательства также есть, и они тоже стали публичными благодаря журналистам, а почему-то не правоохранительным органам.

В частности, оказывается, что жена Евгения Яхния Лилия (которая, кстати, согласно ее декларации в 2023 году работала главным специалистом Департамента лицензирования Нацбанка) получила от "Даймонд пей" как минимум 1 платеж, зато какой — на 800 тысяч гривен.

Фото платежки, обнародованной журналистом Евгением Плинским

Еще одно интересное, хотя и не прямое доказательство – это поведение Евгения Яхния во время голосования в КРАИЛ по удалению с рынка онлайн-казино, которое было одним из основных клиентов "Даймонд Пэй". Как раз на момент голосования Яхнию вдруг стало очень плохо, и голосование было провалено. Эта история даже натолкнула Даниила Гетманцева на меткий мем – "мальчик оказался болезненным".

Скриншот сообщения о Евгении Яхние

Кто куратор

Все вышеупомянутое – и описание схемы появления "Даймонд Пэй" в качестве "проводника" игровых денег, и специфика ее деятельности в этом сегменте, и участие Евгения Яхния – всего лишь ответ на вопрос – "как именно это все было сделано". Гораздо интереснее – в чьих интересах.

Частично ответ на этот вопрос можно понять, отследив, кто именно лоббировал назначение "болезненного мальчика" членом регулятора игорного бизнеса.

Анализ открытых источников показывает, что одним из основных комментаторов деятельности КРАИЛ, а также лоббистов назначений в этот орган, является министр Кабинета министров Олег Немчинов. Как пишут некоторые источники, именно с его подачи в КРАИЛ появилась, например Анна Сдобнова. Ранее она работала под руководством Немчинова в Минмолодьспорте. Немчинов также в свое время очень расхваливал за профессионализм другого члена КРАИЛ – Евгения Гетьмана, которого потом поймали на многотысячной взятке от представителя гостиницы, где хотели открыть казино.

Пожелавшие остаться неназванными собеседники "Телеграфа" подтверждают, что действительно, министр Кабинета министров мог быть причастен к назначению Яхния в КРАИЛ. В любом случае без его участия этот вопрос – вряд ли бы решился. Собеседники посоветовали также обратить внимание на позицию правоохранителей, которые, несмотря на свои служебные обязанности, упорно молчат как о причастности "Даймонд Пэй" к России, так и о вопиющих фактах отмывания денег.

Действительно, к правоохранительным органам, в частности СБУ, в истории с "Даймонд пей" есть ряд вопросов. Ведь полтора года назад они смогли "похоронить" "Айбокс банк", а значит, детально изучили все схемы, по которым он работал. И наверняка знали, что эти схемы все равно рано или поздно возникнут вновь. Как же получилось, что они пропустили на рынок "Даймонд Пэй"?

И почему даже сегодня, когда Нацбанк вышел с решением отозвать лицензию "Даймонд Пэй" и обвинил эту компанию в работе на Россию – соответствующие службы, отвечающие за безопасность страны, фактически игнорируют эту историю и не выходят с публичной коммуникацией, хотя раньше (в случае "Айбокс банк") такие заявления штамповались массово?

Чтобы прояснить эти вопросы, "Телеграф" направил запросы как в Службу безопасности, так и в Финмониторинг и НБУ. Об ответах ни них мы обязательно проинформируем наших читателей.

Заблокированная прозрачность

Пока мы с вами ждем ответа на эти вопросы, существует другой, не менее важный вопрос – а что дальше? Неужели на "Даймонд Пэй" история закончится, и финансовые потоки в игорном бизнесе станут чистыми и прозрачными? Ничего подобного. По данным господина Плинского, место "Даймонд Пэй" уже успешно заняла другая платежная система — ООО "Кепитал Бизнес Групп", под которую активно открываются счета в банках. То есть, существует очень большая вероятность, что история, как водится, снова пойдет по спирали.

А тем временем в Украине уже сегодня должен действовать механизм, который обеспечил бы полную прозрачность финансов в игровой индустрии и сделал бы невозможным подобные истории, когда деньги украинских игроков используются в схемах по отмыванию средств, да еще и попадают в Россию. Вернее, такой механизм согласно решения правительства должны были запустить еще в мае 2024 года, но он не работает до сих пор.

Называется этот механизм – Государственная система онлайн мониторинга (сокращенно ГСОМ). Подобные системы эффективно действуют в большинстве развитых стран мира и призваны контролировать каждую транзакцию, связанную с игорным бизнесом.

На практике это будет выглядеть так, что у соответствующего регулятора будет в режиме онлайн информация абсолютно обо всех финансовых операциях, связанных с игоркой. Если упрощенно – то решил, например, кто-то в системе игорного бизнеса перевести средства на счета, связанные с РФ – система тут же выдает алярм. Решил кто-то подменить кведы при выплате выигрышей (это массово делается, чтобы не платить налоги с азартных игр, которые больше, чем для других видов деятельности) – снова алярм. И так по каждой операции.

Вообще-то эксперты, консультировавшие украинские власти во время запуска игорного бизнеса в 2020 году, категорически предупреждали, что выдавать лицензии без наличия такой системы – все равно, что стрелять себе в ногу. Ведь вместо доходов от игорки государство будет терять деньги и получит проблемы с теневыми схемами. Собственно, так и произошло, как видим по кейсу с "Даймонд пей".

Решение о внедрении такой системы правительство приняло только в декабре 2023 года, а в феврале 2024 утвердило соответствующее постановление о порядке функционирования ГСОМ.

Согласно постановлению, функциональными возможностями Государственной системы онлайн мониторинга является, в частности, "беспрепятственная круглосуточная в режиме реального времени передача и прием данных с возможностью обработки, учета, накопления и хранения информации о каждой операции по принятию ставки, возврату ставки, выплате выигрыша (приза), осуществленной выплате, других операциях, связанных с организацией и проведением азартных игр, форма расчетов с игроками и валовой доход организатора азартных игр ".

При этом, по данным нардепа Ярослава Железняка, согласно утвержденному Кабмином плану, система должна была заработать еще до 7 мая 2024 года, главным исполнителем была назначена КРАИЛ, а в помощь ей приданы Минфин и Минцифры. Это решение, кстати, было принято с подачи СНБО.

Внедрение Государственной системы онлайн мониторинга в игорном бизнесе – сроки и исполнители

Но сегодня уже август, а система мониторинга там где и была, там и осталась — только в планах. В конце мая Железняк уточнил, что же происходит с ГСОМ. Оказывается, на систему элементарно нет денег.

На ГСОМ нет денег

Получается чертовски абсурдная ситуация – у государства нет денег на то, чтобы запустить систему онлайн мониторинга, которая поможет государству получить гораздо большие деньги, которые можно было бы пустить, в том числе, на систему онлайн мониторинга, на которую пока нет денег.

Похоже, кто-то в правительстве, отвечающий за этот вопрос, просто не понимает, что этот замкнутый круг давно пора разорвать, что подобная система уже несколько раз отбила бы вложенные средства, обеспечив доходы государству через разрушение схем уклонения от налогов и отмывания средств.

Другой вариант, который, наверное, даже более вероятен - что кто-то умышленно саботирует запуск такой системы. И тогда быстрого внедрения прозрачности на игорном и финансовом рынках страны мы не дождемся. Российские бенефициары украинской игорки и платежных систем типа "Даймонд Пэй" будут и дальше зарабатывать на украинцах, а НБУ, Финмониторинг и другие ответственные службы будут это месяцами не замечать. И это в то время, когда идет война.