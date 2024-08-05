Нахабно "позичили": які західні продукти СРСР видавав за свою розробку

Ці продукти любив практично кожен радянський громадянин

Люди, що жили в СРСР, часто згадують продукти харчування того часу і гордо кажуть фразу: " Вміли ж робити!" Однак багато хто з них навіть не знає, що радянські уми не винайшли, а просто вкрали ідею у Заходу.

"Телеграф" розповідає про популярні радянські продукти, які СРСР скопіював у Заходу. Виявилося, що свого було не так багато.

Соуси

У СРСР ніколи не було достатку соусів. Макарони, наприклад, їли в "сухом’ятку", закушуючи котлетою. Проте все ж таки були за часів "совка" два обожнювані "народні" соуси — майонез і кетчуп.

Однак ці популярні соуси не вигадали в СРСР. 1936 року нарком харчової промисловості Анастас Мікоян відвідав США. Вона побувала на майонезному заводі. Через рік у СРСР з’явився майонез "Провансаль".

Кетчуп також запозичений в Америки продукт. Після Другої світової війни, коли Захід став ворогом номер один, кетчуп перейменували на томатний соус, але суть не змінилася.

Лікарська ковбаса та сосиски

Лікарська ковбаса була розроблена у 1936 році групою радянських м’ясників під керівництвом Анастаса Мікояна. Рецепт було взято у Німеччині. Надихалися німецькою вареною ковбасою.

Продукт спочатку розроблявся як дієтичний для людей, які постраждали від царського режиму та громадянської війни, звідси і назва "лікарська". Сосиски виробляли за тим самим принципом.

Томатний сік

Масовий випуск томатного соку також розпочався саме після поїздки Анастаса Мікояна до США. Вражений корисними властивостями та смаком продукту, чиновник ініціював масове виробництво томатного соку в СРСР. Вже 1937 року у Союзі розпочалося промислове виробництво томатного соку. Продукт активно просувався як корисний та поживний напій, багатий на вітаміни.

Лимонад

Лимонад як напій існував набагато раніше освіти СРСР, його історія налічує кілька століть. Після поїздки Мікояна до США у 1930-х роках виробництво газованих напоїв до СРСР справді отримало новий імпульс.

Хоча ідея могла бути запозичена, радянські фахівці розробили власні рецептури, адаптовані під місцеві уподобання та доступні інгредієнти. Так з’явилися "Буратіно", "Дюшес" та "Тархун", які стали культовими.

Шампанське

"Радянське" шампанське стали виготовляти 1937-го в СРСР, нахабно вкравши французьку назву та скористалися американо-французькими технологіями виготовлення вина в резервуарах. Радянські винороби адаптували цей метод виробництва напою під місцеві умови та сировину.

Молоко у пірамідці

Відому упаковку запозичили у Швеції у 1950-х роках. Хоча у Швеції 1959-го року від цієї технології відмовилися. Оскільки вона мала низку недоліків, а СРСР продовжили випускати.

І це далеко не весь перелік запозичень СРСР.

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