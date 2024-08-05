Нагло "одолжили": какие западные продукты СССР выдавал за свою разработку

Эти продукты любил практически каждый советский гражданин

Люди, жившие в СССР, часто вспоминают продукты питания того времени и гордо говорят фразу: "Умели же делать!". Однако многие из них даже не знают, что советские умы не изобрели, а просто украли идею у Запада.

"Телеграф" рассказывает о популярных советских продуктах, которые СССР скопировал у Запада. Оказалось, что своего было не так уж и много.

Соусы

В СССР никогда не было изобилия соусов. Макароны, например, ели в "сухомятку", закусывая котлетой. Однако все же были во времена "совка" два обожаемых "народных" соуса — майонез и кетчуп.

Однако эти популярные соусы не придумали в СССР. В 1936 году нарком пищевой промышленности Анастас Микоян посетил США. Она побывал на майонезном заводе. Спустя год в СССР появился майонез "Провансаль".

Кетчуп тоже заимствованный у Америки продукт. После Второй мировой войны, когда Запад стал врагом номер один, кетчуп переименовали в томатный соус, но суть не изменилась.

Докторская колбаса и сосиски

Докторская колбаса была разработана в 1936 году группой советских мясников под руководством Анастаса Микояна. Рецепт был взят в Германии. Вдохновлялись немецкой вареной колбасой.

Продукт изначально разрабатывался как диетический для людей, пострадавших от царского режима и гражданской войны, отсюда и название "докторская". Сосиски производили по тому же принципу.

Томатный сок

Массовый выпуск томатного сока тоже начался именно после поездки Анастаса Микояна в США. Впечатленный полезными свойствами и вкусом продукта, чиновник инициировал массовое производство томатного сока в СССР. Уже в 1937 году в Союзе началось промышленное производство томатного сока. Продукт активно продвигался как полезный и питательный напиток, богатый витаминами.

Лимонад

Лимонад как напиток существовал задолго до образования СССР, его история насчитывает несколько столетий. После поездки Микояна в США в 1930-х годах производство газированных напитков в СССР действительно получило новый импульс.

Хотя идея могла быть заимствована, советские специалисты разработали собственные рецептуры, адаптированные под местные вкусы и доступные ингредиенты. Так появились "Буратино", "Дюшес" и "Тархун", которые стали культовыми.

Шампанское

"Советское" шампанское стали изготавливать в 1937-м в СССР, нагло украв французское название и воспользовались американо-французскими технологиями изготовления вина в резервуарах. Советские виноделы адаптировали этот метод производства напитка под местные условия и сырье.

Молоко в пирамидке

Знаменитую упаковку позаимствовали в Швеции в 1950-х годах. Хотя в Швеции в 1959-м году от этой технологии отказались. Поскольку она имела ряд недостатков, а в СССР продолжили выпускать.

И это далеко не весь список заимствований СССР.

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