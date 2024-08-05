До 25 лет не будут мобилизовать? Гончаренко оценил шансы нашумевшего законопроекта в Раде

Законопроект решит юридический казус

Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект 11379д об отмене мобилизации военнообязанных мужчин с 18 до 25 лет. Теперь его вынесут на голосование в Верховной Раде.

Законопроект разработан на базе законопроекта 11379, автором которого является народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко. Нардеп уверен, что законопроект примут. Об этом он рассказал в комментарии "Телеграфу".

Законопроект 11379д поддержали в комитете

"Законопроект запрещает мобилизацию не только ограниченно пригодных от 18 до 25 лет, но и тех, кто не прошел срочную службу или не имеет военной кафедры", ― написал Гончаренко.

Нардеп отметил, что если Рада проголосует, то все военнообязанные до 25 лет, мобилизованные через юридический казус, будут иметь право на увольнение. Гончаренко будет настаивать, чтобы законопроект приняли, как только парламент соберется на заседание. Он также опубликовал фотографии текста законопроекта.

Как Гончаренко оценивает шансы законопроекта

"Уверен, что примут. Напомню вам, что Комитет по нацбезопасности и обороне не рассматривал этот законопроект, пока Верховная Рада отдельным голосованием на последнем заседании не поручила, это, кстати, очень редкий случай, Комитету его рассмотреть. За это решение проголосовало 330 народных депутатов. То есть, это больше, чем конституционное большинство. Поэтому я очень оптимистично настроен", — рассказал Гончаренко.

Нардеп отметил, что альтернативные законопроекты уже нельзя представить. Если будут какие-либо изменения, то их внесут в законопроект 11379д.

Действительно ли в Украине мобилизуют с 18 лет

После принятия нового закона о мобилизации произошел юридический казус. Некоторые призывники (граждане, призываемые на срочную службу) автоматически стали военнообязанными.

Дело в том, что до вступления в силу нового закона о мобилизации украинцы, которые не могли проходить срочную службу по состоянию здоровья, получали статус "ограниченно годный" в военное время. Весной этот статус был отменен. Соответственно, граждане получили либо статус "пригодный" или "непригодный".

Именно на этот момент и обращал внимание Гончаренко. Он призывает принять законопроект 11379д и дать право уволиться из Сил обороны тем, кого мобилизовали через юридическую коллизию.

Отметим, что есть еще несколько оснований для мобилизации украинцев от 18 до 25 лет:

личное желание гражданина;

прохождение срочной службы в мирное время;

наличие военно-учетной специальности, полученной во время учебы в военном учебном заведении или военной кафедре.

"Телеграф" ранее сообщал, случаются ли случаи мобилизации 18-летних украинцев. На вопросы ответил нардеп от СН.