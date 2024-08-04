Навіть якщо вже на фронті: в Україні можуть звільнити від мобілізації одну категорію громадян, деталі

Якщо такі люди потрапили на фронт, вони мають право на звільнення

У Верховній Раді України було напрацьовано законопроєкт, який звільнить від служби одну категорію громадян. Документ заборонить закликати військовозобов’язаних віком від 18 до 25 років, які відслужили строкову службу або закінчили військову кафедру.

Про це сказав секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв’ю NV. За його словами, законопроєкт буде розглянуто вже у понеділок, 5 серпня.

"У цьому законопроєкті буде історія заборони призову ось цих військовозобов’язаних. І норма про те, що якщо такі люди потрапили на фронт у цей період, у них буде право на звільнення. Зараз ми розглядаємо таке питання", – зазначив Костенко.

Він також запевняє, що 19-річних парубків не мобілізують до Збройних сил. Це може статися лише за їхнім бажанням.

"Я думаю, що людей 19-ти років (серед мобілізованих — ред.) немає, тому що ця історія закінчилась якраз від 2022 року. Уже такі довідки не давали, що людина обмежена придатна в воєнний час і непридатна в мирний час. Вони видавались до 2022 року. У чому була проблема? У нас заборонений призов призовників з 18 до 25 років. Призовник — це людина, яка не служила в армії, яка не має військового квитка, яка не має військової кафедри. І вона не призивається, лише за власним бажанням", — вважає секретар Комітету.

Костенко зазначив, що згідно з чинним законодавством, ця категорія військовозобов’язана, тому були покликані.

"Є ця категорія людей, які отримали, наприклад, у 20 років військовий квиток, що він обмежено придатний під час воєнного стану, а непридатний під час мирного, і в армію на строкову службу він не піде… Але коли він отримує військовий квиток, він стає військовозобов'язаним. І у нас ці категорії не мінялись. У нас були військовозобов'язані й призовники. І після того, як був прийнятий закон, нічого ж не змінилося: вони були військовозобов'язані, вони продовжували йти в Збройні сили", — пояснив він.

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