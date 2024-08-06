Звучать, як бренди відомих авто: названо два незвичайні українські прізвища

Усього є два таких родових імені

Серед великої кількості найрізноманітніших українських прізвищ є ті, що пов’язані з марками машин. Носіїв таких родових імен у нашій країні не так уже й багато.

Про це розповів професор, доктор географічних наук та академік Національної академії наук Петро Олексійович Масляк. За його словами, одним із прикладів є прізвище Шкода.

"Я знаю одного киянина, у якого прізвище Шкода. І він їздить на машині Шкода. Спеціально під своє прізвище він купив таку машину. І тепер, коли його зупиняє поліція, вона просто у ступорі — машина Шкода, людина — Шкода ", — коментує академік.

Це прізвище в Україні налічує понад 1900 носіїв.

Також в Україні мешкають люди з прізвищем Хонда. Це родове ім’я походить з Японії, де є відома марка автомобіля Honda. У країні є лише 87 осіб із цим прізвищем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища в Україні давали людям, які любили смачно поїсти. До цих родових імен також входить прізвище Борщ. Її привласнювали, якщо людині дуже подобалася ця страва і серед усіх вона віддавала перевагу саме їй.