Точно не крижовник: як українською правильно називати популярні ягоди
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Про росіянізми варто вже забути
Літній сезон в Україні супроводжується великою кількість ягід та фруктів. Але не всі знають їхні правильні назви та часто вдаються до росіянізмів, коли йдуть по продукти.
Ця помилка виникає через дослівний переклад з російської мови. Тож філологиня Інна Кордик розповіла про правильні назви ягід в українській мові.
До того ж, знаючи їх, ви не розгубитесь у супермаркеті, або магазині, адже слова на цінниках будуть вже знайомі вам.
Правильні назви ягід українською звучать так:
- не крижовник, а аґрус;
- не голубіка, а лохина;
- не єжевика, а ожина;
- не брусника, а брусниці;
- не рябина, а горобина;
- не чорника, а чорниці;
- не клюква, а журавлина.
Додамо, що також популярні зараз ягоди це не клубніка, а полуниця. І смородиною називають лише темну ягоду, а от білі та червоні — це порічки.
Нагадаємо, що ми розповідали, як правильно українською казати на "піони" та "сірень". Адже ці слова є калькою з російської мови. Також писали, як говорити рідною мовою на "анютині глазки" та "маргаритки".
Раніше "Телеграф" писав про 7 популярних слів-росіянізмів, яких не має у державній мові, але їх часто вживають.