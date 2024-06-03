Точно не крижовник: як українською правильно називати популярні ягоди

Про росіянізми варто вже забути

Літній сезон в Україні супроводжується великою кількість ягід та фруктів. Але не всі знають їхні правильні назви та часто вдаються до росіянізмів, коли йдуть по продукти.

Ця помилка виникає через дослівний переклад з російської мови. Тож філологиня Інна Кордик розповіла про правильні назви ягід в українській мові.

До того ж, знаючи їх, ви не розгубитесь у супермаркеті, або магазині, адже слова на цінниках будуть вже знайомі вам.

Правильні назви ягід українською звучать так:

не крижовник, а аґрус;

не голубіка, а лохина;

не єжевика, а ожина;

не брусника, а брусниці;

не рябина, а горобина;

не чорника, а чорниці;

не клюква, а журавлина.

Додамо, що також популярні зараз ягоди це не клубніка, а полуниця. І смородиною називають лише темну ягоду, а от білі та червоні — це порічки.

Нагадаємо, що ми розповідали, як правильно українською казати на "піони" та "сірень". Адже ці слова є калькою з російської мови. Також писали, як говорити рідною мовою на "анютині глазки" та "маргаритки".

Раніше "Телеграф" писав про 7 популярних слів-росіянізмів, яких не має у державній мові, але їх часто вживають.