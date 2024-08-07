Образа чи оберіг? Чому українці носять прізвища Пукало, Какало та Дрищ

В Україні й досі є носії цих родових імен

Українські прізвища — це справжня скарбниця історії нашого народу. Вони розповідають про походження родів, смаки наших предків та їхні професії. Проте зустрічаються серед них і такі, що схожі на жартівливі прізвиська, а комусь вони можуть здатися навіть образливими.

"Телеграф" зробив добірку родових імен, існування яких змушує посміхнутися. Про походження цих прізвищ нічого не відомо, проте деякі мовознавці стверджують, що негарні прізвища могли виконувати роль оберега, захищати від ударів долі та відлякувати різні неприємності.

Прізвище "Пукало"

Нині в Україні нараховують близько 640 носіїв цього родового імені. Найбільше мешканців з таким прізвище у Зарічненському районі Волинської області, а саме 74.

Прізвище "Какало"

З таким прізвищем в Україні нараховується близько 20 людей, що робить його рідкісним родовим ім’ям. Про етимологію прізвища можна лише здогадуватися, ймовірно його вигадали запорожці. Натяк на це зустрічаємо у Реєстрі Війська Запорозького 1649 року. Там записаний такий собі Яков Какало, який служив у Брацлавському полку.

Нині найбільше носіїв прізвища "Какало" мешкають у Носівському районі Чернігівської області.

Прізвище "Дрищ"

Носіями такого родового імені в Україні є близько сотні людей. Найбільше у Вижницькому районі Чернівецької області. Складно дослідити етимологію цього прізвища, та ймовірно воно зародилося на Січі. В Реєстрі Війська Запорозького 1649 року служив такий собі Грицько Дрищ.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав, які сучасні прізвища вказують на бідного предка. У таких не було можливості навіть забезпечити себе їжею та одягом.