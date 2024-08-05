Ці прізвища вважаються найпопулярнішими в Україні: перевірте у списку своє

У першу двадцятку входять родові імена, які мають десятки тисяч носіїв в Україні

Серед безлічі різноманітних українських прізвищ є ті, які вважаються найпопулярнішими та найпоширенішими. Вони по всій країні мають десятки тисяч носіїв.

За даними порталу "Рідні", перше місце за популярністю займає прізвище Мельник. В Україні зафіксовано понад 107 тисяч людей із таким родовим ім’ям.

У цьому списку будуть прізвища, які переважно давали від назви професій — мельників, шевців, ковалів, бондарів, ткачів, кравців, олійників. Від професії "коваля", походять три найпопулярніші прізвища — Коваленко, Ковальчук, Коваль.

Список найпопулярніших прізвищ в Україні

Шевчено 106340 носіїв

106340 носіїв Коваленко (88632 носіїв)

(88632 носіїв) Бондаренко – 88133 носіїв;

– 88133 носіїв; Бойко — 83195 носіїв;

— 83195 носіїв; Ткаченко — 82270 носіїв;

— 82270 носіїв; Кравченко — 75456 носіїв;

— 75456 носіїв; Ковальчук — 70410 носіїв;

— 70410 носіїв; Коваль — 62232 носіїв;

— 62232 носіїв; Олійник — 59375 носіїв.

Наступними до списків йдуть такі прізвища: Шевчук, Поліщук, Іванова, Ткачук, Савченко, Бондар, Марченко, Руденко, Мороз, Лисенко. Вони також мають велику кількість носіїв і входять до двадцятки найпоширеніших.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища вважаються найрідкіснішими. Деякі з них мають менше сотні носіїв по всій країні.