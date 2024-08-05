Ці прізвища вважаються найпопулярнішими в Україні: перевірте у списку своє
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У першу двадцятку входять родові імена, які мають десятки тисяч носіїв в Україні
Серед безлічі різноманітних українських прізвищ є ті, які вважаються найпопулярнішими та найпоширенішими. Вони по всій країні мають десятки тисяч носіїв.
За даними порталу "Рідні", перше місце за популярністю займає прізвище Мельник. В Україні зафіксовано понад 107 тисяч людей із таким родовим ім’ям.
У цьому списку будуть прізвища, які переважно давали від назви професій — мельників, шевців, ковалів, бондарів, ткачів, кравців, олійників. Від професії "коваля", походять три найпопулярніші прізвища — Коваленко, Ковальчук, Коваль.
Список найпопулярніших прізвищ в Україні
- Шевчено 106340 носіїв
- Коваленко (88632 носіїв)
- Бондаренко – 88133 носіїв;
- Бойко — 83195 носіїв;
- Ткаченко — 82270 носіїв;
- Кравченко — 75456 носіїв;
- Ковальчук — 70410 носіїв;
- Коваль — 62232 носіїв;
- Олійник — 59375 носіїв.
Наступними до списків йдуть такі прізвища: Шевчук, Поліщук, Іванова, Ткачук, Савченко, Бондар, Марченко, Руденко, Мороз, Лисенко. Вони також мають велику кількість носіїв і входять до двадцятки найпоширеніших.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища вважаються найрідкіснішими. Деякі з них мають менше сотні носіїв по всій країні.