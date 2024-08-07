Оскорбление или оберег? Почему украинцы носят фамилии Пукало, Какало и Дрищ

В Украине до сих пор есть носители этих родовых имен

Украинские фамилии – это настоящая сокровищница истории нашего народа. Они рассказывают о происхождении родов, вкусах наших предков и их профессиях. Однако встречаются среди них и такие, что похожи на шутливые прозвища, а кому-то они могут показаться даже оскорбительными.

Телеграф сделал подборку родовых имен, существование которых заставляет улыбнуться. О происхождении этих фамилий ничего не известно, однако некоторые языковеды утверждают, что некрасивые фамилии могли выполнять роль оберега, защищать от ударов судьбы и отпугивать разные неприятности.

Фамилия "Пукало"

В настоящее время в Украине насчитывается около 640 носителей этого родового имени. Больше всего жителей с такой фамилией в Заречненском районе Волынской области, а именно 74.

Фамилия "Какало"

С такой фамилией в Украине насчитывается около 20 человек, что делает его редким родовым именем. Об этимологии фамилии можно только догадываться, вероятно ее придумали запорожцы. Намек на это встречаем в Реестре Войска Запорожского в 1649 году. Там записан некий Яков Какало, служивший в Брацлавском полку.

Сейчас больше всего носителей фамилии "Какало" проживает в Носовском районе Черниговской области.

Фамилия "Дрищ"

Носителями такого родового имени в Украине являются около сотни человек. Больше всего в Вижницком районе Черновицкой области. Сложно исследовать этимологию этой фамилии, но, вероятно, она зародилась на Сечи. В Реестре Войска Запорожского в 1649 году служил некий Грицько Дрищ.

К слову, ранее Телеграф рассказывал, какие современные фамилии указывают на бедного предка. У таких не было возможности даже обеспечить себя едой и одеждой.