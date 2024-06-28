Ваші предки були бідними як церковна миша, якщо маєте таке прізвище: шукайте своє у переліку
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Вони не могли собі дозволити придбати елементарні речі
Дізнатись більше про свій рід та одного з далеких предків можна по прізвищу. Раніше ми писали, які родові імена українців виникли у СРСР, а тепер повідомимо про прізвища, які давали дуже бідним людям.
Якщо маєте таке, то можете бути впевненими, що в якийсь період ваш предок пережив скрутні часи. Прізвища предків, бідних як церковна миша, можна знайти у науковій роботі мовознавця Юліана Редька під назвою "Сучасні українські прізвища".
Які українські прізвища давали дуже бідним людям
Насправді в Україні є досить багато таких родових імен та їхніх похідних. Носять їх і достатньо відомі та заможні українці.
Наприклад, прізвища Голиш, Голик та Голяк давали дуже бідним людям. Ці родові імена недаремно походять від слова "голий". Прізвиська вказують на те, що у людини не було можливості навіть придбати чи оновити одяг. Одним з найвідоміших носіїв "бідного" прізвища є досить небідна людина ― підприємець, волонтер та ідеолог "Великого будівництва" Юрій Голик.
Людям без власного будинку давали прізвища Халупник та Халупний. Вони вказували, що чоловік жив у якійсь "халупі", тобто занедбаному, некомфортному приміщенні.
Дуже бідним людям також давали такі прізвища:
- Бідний;
- Голотюк;
- Драб;
- Убогий;
- Драбик;
- Бідолах;
- Драбенко;
- Бідула;
- Голота.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які прізвища давали добрим людям. У них було велике серце. Якщо у вас таке родове ім’я, то у вас точно є привід писатись своїм предком.