Ваші предки були на стилі та любили модно вдягатись, якщо прізвище звучить так: перевірте його у списку
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Існує три групи людей, які мали такі родові імена
Кожне прізвище несе в собі сакральний сенс і надзвичайну силу, тому наші предки отримували їх не просто так. Родові імена давали не лише за місцем проживання, а за соціальним статусом, родом занять чи навіть зовнішністю. А ще є багато прізвищ, які давали тим, хто любив модно вдягатись та приділяти своїй зовнішності багато уваги.
Модників можна було відрізнити за прізвищем. Львівський мовознавець Юліан Редько у книзі "Сучасні українські прізвища" перелічує їх.
Згідно з дослідженням, тих, хто за старих часів красиво одягався і відрізнявся легковажністю називали "дженджиками".
Це слово стало основою для цілої групи прізвищ, а саме:
- Дженджер,
- Дженжер,
- Дженжеруха,
- Жежера,
- Жежеря,
- Жежерун,
- Джинджиристий.
А ось вже друга група прізвищ походить від слова "хлюст" — так називали тих, хто любив добре одягатися і приділяв одягу занадто багато уваги. Від нього походять такі прізвища:
- Хлюст,
- Хлюстів,
- Хлюстін,
- Хлюстиков,
- Хлюстина.
Також є ще одна група прізвищ походить безпосередньо від таких прикметників для опису зовнішнього вигляду людини, як вбраний та модний. Йдеться про такі прізвища:
- Чепурний,
- Чепурко,
- Чепурнов,
- Чепурняк,
- Чепурненка,
- Модний,
- Модніков.
Раніше "Телеграф" писав про найрідкісніші прізвища в Україні.