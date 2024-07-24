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Ваші предки були на стилі та любили модно вдягатись, якщо прізвище звучить так: перевірте його у списку

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Люди в патріотичному одязі Новина оновлена 24 липня 2024, 18:14
Люди в патріотичному одязі. Фото Створено нейромережею для Telegtaf.com.ua

Існує три групи людей, які мали такі родові імена

Кожне прізвище несе в собі сакральний сенс і надзвичайну силу, тому наші предки отримували їх не просто так. Родові імена давали не лише за місцем проживання, а за соціальним статусом, родом занять чи навіть зовнішністю. А ще є багато прізвищ, які давали тим, хто любив модно вдягатись та приділяти своїй зовнішності багато уваги.

Модників можна було відрізнити за прізвищем. Львівський мовознавець Юліан Редько у книзі "Сучасні українські прізвища" перелічує їх.

Згідно з дослідженням, тих, хто за старих часів красиво одягався і відрізнявся легковажністю називали "дженджиками".

Це слово стало основою для цілої групи прізвищ, а саме:

  • Дженджер,
  • Дженжер,
  • Дженжеруха,
  • Жежера,
  • Жежеря,
  • Жежерун,
  • Джинджиристий.

А ось вже друга група прізвищ походить від слова "хлюст" — так називали тих, хто любив добре одягатися і приділяв одягу занадто багато уваги. Від нього походять такі прізвища:

  • Хлюст,
  • Хлюстів,
  • Хлюстін,
  • Хлюстиков,
  • Хлюстина.

Також є ще одна група прізвищ походить безпосередньо від таких прикметників для опису зовнішнього вигляду людини, як вбраний та модний. Йдеться про такі прізвища:

  • Чепурний,
  • Чепурко,
  • Чепурнов,
  • Чепурняк,
  • Чепурненка,
  • Модний,
  • Модніков.

Раніше "Телеграф" писав про найрідкісніші прізвища в Україні.

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#Прізвище #Походження