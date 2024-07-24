Ваші предки були на стилі та любили модно вдягатись, якщо прізвище звучить так: перевірте його у списку

Існує три групи людей, які мали такі родові імена

Кожне прізвище несе в собі сакральний сенс і надзвичайну силу, тому наші предки отримували їх не просто так. Родові імена давали не лише за місцем проживання, а за соціальним статусом, родом занять чи навіть зовнішністю. А ще є багато прізвищ, які давали тим, хто любив модно вдягатись та приділяти своїй зовнішності багато уваги.

Модників можна було відрізнити за прізвищем. Львівський мовознавець Юліан Редько у книзі "Сучасні українські прізвища" перелічує їх.

Згідно з дослідженням, тих, хто за старих часів красиво одягався і відрізнявся легковажністю називали "дженджиками".

Це слово стало основою для цілої групи прізвищ, а саме:

Дженджер,

Дженжер,

Дженжеруха,

Жежера,

Жежеря,

Жежерун,

Джинджиристий.

А ось вже друга група прізвищ походить від слова "хлюст" — так називали тих, хто любив добре одягатися і приділяв одягу занадто багато уваги. Від нього походять такі прізвища:

Хлюст,

Хлюстів,

Хлюстін,

Хлюстиков,

Хлюстина.

Також є ще одна група прізвищ походить безпосередньо від таких прикметників для опису зовнішнього вигляду людини, як вбраний та модний. Йдеться про такі прізвища:

Чепурний,

Чепурко,

Чепурнов,

Чепурняк,

Чепурненка,

Модний,

Модніков.

Раніше "Телеграф" писав про найрідкісніші прізвища в Україні.