У Києві зафіксувалась комфортна погода: чи чекати опадів найближчим часом

Літо завершиться через 23 дні

Наразі у столиці України тримаються комфортні показники термометрів та хмарність, інколи йдуть дрібні дощі. Найближчими днями погодна ситуація не зміниться.

Впродовж 8-10 серпня стовпчики термометрів у місті показуватимуть +24…26 градусів вдень та до +17…19 градусів вночі. Про це повідомили на сайті Sinoptik.

З самого ранку четверга, 8 серпня, триматиметься ясна погода, але ввечері небо може затягнутись хмарами. Опадів синоптики не прогнозують. Повітря вдень має прогрітись до +26 градусів. Вночі стовпики термомтерів показували +17 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 2 м/с.

Наступного дня, 9 серпня, а саме вранці та вдень очікується сонячне небо, однак вечір передбачається похмурим. Дощів не буде. Показники термометрів у денний час підвищаться до +26 градусів, але вночі опустяться до +17 градусів. Потужність вітрів коливатиметься в межах штилю-легких 0-1 м/с.

А от у перший вихідний, 10 серпня, хмарність триматиметься майже постійно, але ввечері небо стане чистим. Нічні дрібні опади мають завершитись ще до ранку, але у денний час поновляться, аби закінчитись до вечора. На початку другої половини доби повітря має прогрітись до +24 градусів, а вночі — охолонути до +19 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи прогнозуються найближчими днями магнітні бурі. Астросиноптики попереджають про нові сонячні спалахи.